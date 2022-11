Frank (42) en Leen (43) bouwden hun bungalow om tot de perfecte gezinswoning: “Onherkenbaar veranderd en een stuk meer waard”

Tinneke en Yannick bouwden 10 jaar geleden houtskelet­wo­ning die vandaag onbetaal­baar zou zijn: “Voor die prijs kan je ze nu niet meer bouwen”

Hoeveel is jouw woning waard? Onze woonexpert Björn Cocquyt neemt de proef op de som. Deze week bezoekt hij met Bart Van Hoye een houtskelet in een doodlopend steegje in het Oost-Vlaamse Stekene. “Dit type van huizen is voor kopers erg aantrekkelijk. Ze staan er al even, maar voldoen op alle vlakken – ook energetisch – aan de behoeften.”

2 november