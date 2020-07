Françoise verbouwde vervallen vissershut tot charmante cabane in het groen Bjorn Cocquyt

04 juli 2020

10u53 5 Woon. De locatie was al super – diep verscholen in de Ardennen en aan de rand van een vijver – maar de vissershut die voor de helft in het water staat, zag er niet uit. Françoise en haar partner knapten het huisje en de omgeving op en maakten er een idyllisch plek van, omgeven door natuurpracht en rust. Door het vele doe-het-zelven is de voldoening des te groter.

“Het is precies alsof ik een privé-natuurgebied en dierenpark heb en elk jaar wordt het mooier en mooier”, zegt Françoise. “Zo telde ik vorige zomer twee koppels zwarte ooievaars en afgelopen winter legden bevers drie dammen aan. Maar wat mij het meest dierbaar is, is het beeld van de grazende reeën dat ik bijna elke morgen zie als ik wakker word.”

De slaapkamer hangt zo’n halve meter boven de vijver, omdat twee van de stelten waarop de hut rust, in het water staan. “We zien de forellen bijna letterlijk onder ons bed zwemmen. Zo dicht bij de natuur leven, is schitterend. We hebben dan ook getracht om het huis zo veel mogelijk te laten aansluiten bij dat ongerepte groen.”

