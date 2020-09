Floris en Sophie lieten hun opgeknapt huis schatten: “Met een verkoopprijs van 320.000 euro maken we weinig winst”

WOON.

Je woning staat niet te koop, maar je wilt wel eens weten wat je ervoor kunt krijgen? Of je bent benieuwd naar de meerwaarde van de renovatie die je uitvoerde of van de uitbreiding die je deed? Voor onze woonrubriek sturen we een makelaar op pad voor een onderbouwde schatting. Deze week bezoekt Bram de Jonge van Vastgoed Meetjesland een gerenoveerde driegevelwoning in Ursel en licht hij de plus- en minpunten van het huis toe.