Flexwonen: goed voor levenslang woongenot én de waarde van je woning

Een goed ontwerp komt tegemoet aan je wensen van vandaag, én aan je noden van morgen. Om je woning later zonder veel moeite aan te passen aan je veranderende leefomstandigheden, hou je best al in de ontwerpfase rekening met een aantal zaken.

Vandaag heb je misschien geen kinderen, maar over vijf jaar wel. En over dertig jaar staan die kinderen op eigen benen. Wat je nodig hebt, is een flexibele, aanpasbare woning. Dat is interessant voor jezelf, maar ook als je het huis later wil verkopen.

Subtiele ingrepen

Maar hoe zorg je voor zo’n flexibele woning? Het basisidee is dat het hart, de structuur van je woning, zo is ontworpen dat je een functionele, flexibele woonst hebt, die je later makkelijk kan aanpassen. Of dat je later met een paar aanpassingen leefruimtes anders kan gaan indelen en een andere bestemming geeft. Als je het nu slim aanpakt, zal je later flink besparen.



Levenslang wonen

Een belangrijk aandachtspunt is de toegankelijkheid van je woning. Trappen, veel niveauverschillen, lage stopcontacten, smalle deuropeningen … Je staat er misschien niet bij stil, maar dit zijn dingen die later bepalen of je in je woning kan blijven. Een levenslange woning moet geschikt zijn voor de breedst mogelijke waaier aan bewoners, ongeacht leeftijd, lichamelijke kenmerken of beperkingen. Wat als je na een ongeval of ziekte in een rolstoel zit? Ook dan zou je vlot moeten kunnen bewegen in huis.

Flexibele binnenwanden

Gipsplaten lenen zich uitstekend voor een flexibele inrichting. Een ruimte in twee delen, je zolder afwerken, een voorzetwand plaatsen, het kan allemaal met binnenwanden in gipskarton. Deze zitten bevestigd op onderstructuren uit hout of aluminium en kan je zonder veel breekwerken plaatsen of later weghalen.

Op die manier kan je trouwens ook de kosten voor je binnenmuren uitstellen en hoef je niet meteen bij de ruwbouwwerken te beslissen waar je welke binnenmuren plaatst. Als je bijvoorbeeld nog geen kinderen hebt op het moment dat je bouwt, kan je de ruimte voor de kinderkamers voorlopig nog volledig open laten.



Technieken wegwerken

In binnenwanden kan je makkelijk je isolatie en technieken wegwerken. Maar dat kan wel voor problemen zorgen als je de wanden later weghaalt. Een andere optie, als je hiervoor voldoende plaats hebt, is verlaagde plafonds maken.

In de ruimte tussen je plafond en verlaagd plafond kan je je ventilatiekokers, elektriciteitskabels en allerlei leidingen en kabels van de ene ruimte naar de andere laten lopen. Let wel: bij een eventuele storing moet je er makkelijk aan kunnen. Je kiest daarom best voor een plafondafwerking die je eenvoudig kan demonteren.

Slimme keuzes

Besteed zeker voldoende aandacht aan het ontwerp van de meest gebruikte ruimtes in huis, je badkamer en keuken. Met enkele slimme keuzes geniet je daar je hele leven van zonder zware aanpassingswerken. Laat deuren bijvoorbeeld naar buiten draaien, kies voor een hangende wastafel in je badkamer en hou er rekening mee dat een L- of U-vorm de meest toegankelijke opstelling is voor een keuken.

Stopcontacten op handhoogte zijn enorm praktisch, stevige wanden in de badkamer een must. Zo kan je er later probleemloos handgrepen of een douchestoel aan bevestigen.

Levenslang wonen, levenslang comfort

Investeren in levenslang wonen betekent dat je vlotter, veiliger en comfortabeler gebruik kan maken van je woning. Bovendien investeer je in de toekomst. Want ook bij gezinsuitbreiding - of als je ouder wordt -kan je zonder problemen in je vertrouwde stek blijven. Bovendien is investeren in een levenslange woning ook sparen op lange termijn. Door een flexibele indeling geniet je niet alleen vandaag van een comfortabele woning, maar vermijd je ook meerkosten achteraf.

