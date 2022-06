Flats op zeedijk fors populairder en dus ook duurder, en toch: “Kopers leggen het geld zo op tafel”

Geen woorden die de voorbije twee jaar meer in combinatie werden gebruikt dan corona en crisis. Behalve bij de vastgoedverkopers aan zee. Logisch, want zodra we na de eerste lockdown opnieuw uit ons kot mochten, werden zij overspoeld door een kooplustig publiek dat dolgraag een tweede verblijf aan ’t zeetje wilde. “Je kon gerust van een tsunami spreken. Mensen wilden zekerheid en verkozen een veilige investering dicht bij huis boven een woning in het buitenland, waarvan ze niet wisten of ze er wel heen zouden kunnen. De kust en de Ardennen profiteerden daar volop van”, weet Bart van Opstal van notaris.be.