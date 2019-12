Feesten zonder ongelukken: bereid je voor met deze tips Redactie

23 december 2019

12u00

De feestdagen zitten er nu echt aan te komen. Voor velen de gezelligste periode van het jaar. Maar het is helaas ook een periode die niet zonder gevaar is. Elk jaar opnieuw gebeuren er heel wat ongevallen met fonduestellen, gordijnen die in brand vliegen door een kaars of kerstbomen die vuur vatten. Met deze tips van bouwsite Livios zorg je ervoor dat alles veilig verloopt.

In de keuken

- Laat je niet afleiden tijdens het koken.

- Haal de pannen van het vuur als je de keuken verlaat.

- Laat kinderen nooit alleen in de buurt van het fornuis.

Aan tafel

- Gebruik een elektrisch toestel voor fondue of gourmet.

- Plaats het toestel dichtbij het stopcontact zodat er niemand over de kabel kan vallen.

- Zet geen brandbare materialen in de buurt van het fondue- of gourmetstel.

- Wees voorzichtig met kaarsen op tafel.

De kerstboom

- Kies een brandveilige kerstboom.

- Gebruik lampjes die weinig warmte afgeven zoals led-verlichting.

- Doe de lampjes uit als je gaat slapen of niet thuis bent.

- Controleer of de bedrading van de kerstboomverlichting beschadigd is.

- Plaats je kerstboom niet te dicht bij makkelijk brandbare spullen of warmtebronnen.

Wat met vuurwerk?

- Laat vuurwerk over aan professionals.

- Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig als je het toch zelf wil doen.

- Steek vuurwerk maar één keer af. Probeer het geen tweede keer.

- Combineer vuurwerk afschieten niet met overmatig alcoholgebruik

Vuur! Wat nu?

Als er toch vuur ontstaat, probeer het dan te doven. Lukt dit niet? Bel dan meteen naar het nummer 112. Verlaat de woning zo snel mogelijk en zorg ervoor dat niemand achterblijft. Sluit indien mogelijk alle deuren en vensters op je weg naar buiten, zodat het vuur niet aanwakkert.

Eenmaal buiten, laat je iemand voor de woning wachten. Zo weet de brandweer waar ze moeten zijn en verliezen ze geen kostbare tijd met het zoeken naar het juiste adres. Zorg ervoor dat de andere personen ergens terecht kunnen. Bel bij de buren aan en laat ze daar wachten, zodat iedereen warm blijft.

Tip: Wist je dat je een natte doek tegen je mond moet houden als er veel rook is?

Eerste hulp bij brandwonden

Heb je een brandwonde opgelopen? Koel de wonde direct onder lauw water, en dat zo’n 20 minuten lang. Gebruik nooit te koud water. Zo vermijd je onderkoeling. Heb je een brandwonde onder je kleding? Doe het kledingstuk dan niet uit maar ga ermee onder de douche staan. Of houd het verbrande lichaamsdeel onder de kraan.

Smeer geen zalf op de brandwonde, zodat de arts de wonde goed kan beoordelen. Dek deze af met een schone doek en neem contact op met je huisarts, het ziekenhuis of het brandwondencentrum. Zorg ervoor dat de persoon met de brandwonde niet onderkoeld geraakt als hij zich buiten bevindt.

Voorkomen is beter dan genezen

Bij een woningbrand heb je gemiddeld 3 minuten tijd om het huis uit te vluchten. Je denkt op voorhand beter na over een evacuatieplan:

- Hoe evacueer je jouw gasten zo snel mogelijk?

- Is er een brandblusser of branddeken in huis?

- Vermijd ook hindernissen op je vluchtroutes en zie dat je jouw buitendeuren snel kan openen.

Tip: Nog geen rookmelders? Zo installeer je ze zelf

