Fan van de Provence? Zo kan je die sfeer onderhouds- en budgetvriendelijk doortrekken naar je eigen tuin

LiviosMichael en Sam droomden voor hun woning in hartje Antwerpen van een stadstuin met Provence-allures. Dankzij de slimme aanpak van hun tuinaannemer is die droom intussen werkelijkheid geworden. Het ontwerp van deze zuiderse stadstuin won zelfs de Vlaamse Tuinaannemersprijs in 2020. Bouwsite Livios ging na hoe het ontwerp precies tot stand kwam.

Tuinaannemer Jeamie Hendrickx kreeg carte blanche voor het ontwerp van deze stadstuin. “Ik moest enkel rekening houden met de kernwoorden ‘Provence, onderhouds- en budgetvriendelijk’. Hij wou zijn favoriete vakantieplek, waar hij altijd tot rust komt, ook midden in Antwerpen kunnen ervaren.”

Bovenop ondergrondse parkeerplaats

“Vroeger bestond de tuin enkel uit een dor gazon met een vijgenboom achteraan en een Campsis (in de volksmond trompetbloem of trompetklimmer) die tegen de muur staat. Die plant had hij geërfd van zijn grootvader”, weet Hendrickx te vertellen.

De tuin is 75m² groot en bevindt zich bovenop een ondergrondse parkeerplaats, waardoor boom- en plantensoorten die zich diep wortelen, uitgesloten zijn. “We hadden daardoor maar een maximale diepte van 40 à 45 cm. Daar moesten we rekening mee houden”, zegt de tuinaannemer.

Volledig scherm De tuin van Michael en Sam ademt de Provence. © Tuinaannemer.be / Jeamie Hendrickx

Speling met zon en schaduw

Daarnaast is deze stadstuin noordelijk georiënteerd. Wat zorgde voor nog een andere uitdaging. “De eigenaars wilden graag een zonneterras. Dus moest ik extra ruimte voorzien, zodat ze ten volle van de zon kunnen genieten. Hoe dichter tegen de woning, hoe meer rekening ik moest houden met de beplanting en de hoeveelheid schaduw die er in het voor- en vooral najaar aanwezig is”, vertelt Jeamie.

Goed om weten:

De oudste en meest efficiënte manier om de zon te weren, is door het bladerdak van een dak-, lei- of schermboom te gebruiken. Geen overkapping of parasol meer nodig!

Zuiders vakantiegevoel

“In dit ontwerp heb ik gekozen voor lichte, crèmekleurige tinten gecombineerd met cortenstaal en hout. Dit om een happy gevoel en rust te creëren in de tuin. Je hoeft niet met het meest ingewikkelde maatwerk of de laatste hoogtechnologische snufjes te werken om een mooie tuin te creëren.”

“Mijn sterkte ligt bij de fijne afwerking, aandacht voor duurzaamheid en het creëren van een zuiders vakantiegevoel zonder dat het kitsch wordt. Door er leuke verlichting in te verwerken, kan je zowel overdag als ‘s avonds genieten van de tuin. Want wie wil er nu niet ‘s avonds lekker borrelen op een heerlijke zomeravond”, voegt Jeamie er nog aan toe.



Een klimaatrobuuste stadstuin

De tuinarchitect heeft in zijn ontwerp, met het oog op de toekomst en naast het feit dat de tuin op een ondergrondse parking gelegen is, rekening gehouden met het veranderende klimaat. “Quercus ilex, beter gekend als de steeneik, is mijn favoriet. Dat is een absolute topper om mee te nemen naar het klimaat van 2030: deze plant is zowel in boom- als haagvorm bestand tegen lange, droge periodes. Dat zal in de toekomst steeds vaker voorkomen.”

Er was wel een probleem. De bomen over het huis naar de tuin laten tillen, was geen optie. Dus de grote, zware meerstammigen hebben een moeizaam traject via de woning afgelegd. Die werken hebben in totaal 2,5 week geduurd.



“Voor de rest steken er nog wel wat van mijn favorieten tussen, zoals de schijnhulst die zijn heerlijk ruikende bloemen subtiel prijsgeeft in het najaar. De hybride lavendelstruik, de Afrikaanse lelie en de trompetbloem samen met de blauwe regen bepalen het karakter van de tuin en geven dat Provence-gevoel waar de klant naar op zoek was.”

“En ja, als je het zuiden zegt, mag een vijgenboom zeker niet ontbreken. Het zijn stuk voor stuk duurzame planten die bestand zijn tegen een droger klimaat en bovendien onderhoudsvriendelijk zijn.” Hou je ook van een zuiderse look en wil je die graag doortrekken in je interieur? Zo pak je het aan met authentieke materialen en aardse tinten.

