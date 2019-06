Extra slaapkamer aan zee? Prijs met 50 % omhoog Björn Cocquyt

07 juni 2019

15u37 0 Woon. Ben je op zoek naar een appartement aan zee en twijfel je om een extra slaapkamer te nemen? Weet dan dat de prijs per kamer meer dan 50 % duurder wordt. Op de dijk loopt het verschil zelfs op tot 89 %.

De cijfers komen uit de Kustbarometer van de Federatie van het Notariaat (Fednot) en zijn gebaseerd op het volledige jaar 2018. Toen kostte een appartement met 2 slaapkamers gemiddeld 53,2 % meer dan een appartement met 1 slaapkamer (+95.000 euro). Een appartement met 3 slaapkamers was gemiddeld 51,1 % duurder (140.000 euro).

Op de dijk waren de verschillen nog groter. Een tweeslaapkamerflat ging toen voor 89,7 % meer geld van de hand dan een appartement met 1 slaapkamer (+167.000 euro) en een appartement met 3 slaapkamers had gemiddeld nog eens 43,4 % meer waarde (+153.000 euro). Nog dit: de verschillen bij nieuwbouw waren minder uitgesproken dan bij bestaan vastgoed.

Morgen ontdek je in de kustspecial van de Chill-bijlage in onze weekendkrant nog meer over vastgoed aan de kust. We schatten ook een villa met zwembad en kijken binnen in een unieke villa in Zeebrugge met zeezicht aan de ene kant en uitzicht op een natuurdomein aan de andere kant.