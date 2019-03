Gesponsorde inhoud Extra daglicht in huis? Ontdek 5 voordelen van renoveren met de iWindow Flex Aangeboden door Skylux

05 maart 2019

08u30 0 WOON. Ga je renoveren? Goed nieuws, want nooit eerder verving je je lichtkoepel zo makkelijk of goedkoop als nu. De reden is simpel: in de glaskoepel iWindow Flex van Skylux zit de elektrische kettingmotor die je koepel opent niet langer in de opstand, maar in het pvc-raam. Je kan je opstand dus gewoon behouden als je je lichtkoepel vervangt. Benieuwd naar de andere voordelen? Lees dan snel verder!

1. Je monteert hem snel en gemakkelijk

Je lichtkoepel monteren op alle mogelijke opstanden van ieder merk? Dankzij het hellend tussenkader van de iWindow Flex kan het. Je nieuwe dakkoepel plaats je daardoor snel en makkelijk: ideaal voor jouw renovatieproject. Bovendien bespaar je jezelf een vervelende klus: je hoeft de dakbedekking niet open te snijden, die laat je gewoon liggen. Zo haal je meer licht en lucht in huis zonder gedoe of extra kosten.

Je opstand laten liggen? Allemaal goed en wel, maar wat is dat precies? De opstand zorgt ervoor dat je lichtkoepel niet rechtstreeks op je dak ligt. Je plaatst je lichtkoepel altijd eerst op een opstand. Je kan de opstanden verkrijgen in verschillende materialen met andere kwaliteiten. Pvc-opstanden onderhoud je makkelijk en zijn licht en volledig recycleerbaar. Opstanden van polyester danken hun sterkte aan de samenstelling uit composiet. De onbrandbare metalen opstanden zijn ideaal voor industrieel gebruik.

2. Je krijgt meer daglicht voor dezelfde prijs

Meer daglicht voor dezelfde prijs? De iWindow Flex krijgt het voor elkaar: het is de eerste lichtkoepel met een dagmaat die even groot is als je dakopening. Je lichtinval met een koepel van 60 bij 60 cm? De volle 0,36 m². De dagmaat bij glaskoepels van andere merken is een stuk kleiner dan de opening van je dak. Zo’n koepel van dezelfde afmetingen biedt je maar een lichtinval van ongeveer 0,19 m². Met de iWindow Flex haal je tot 60% meer licht in huis zonder dat je het voelt je in je portemonnee.

3. Je haalt frisse lucht naar binnen

Niet alleen meer zonlicht, maar ook meer frisse lucht in huis? Zeker en vast. De iWindow Flex is de eerste lichtkoepel die je 30 cm ver kan openen: maar liefst het dubbele van het vorige model. De koepel is daarom erg geschikt voor comfortventilatie. Zo krijg je bovenop je extra zonlicht nog een dosis frisse lucht.

4. Je mag al eens verstrooid zijn

Het overkomt iedereen wel eens: je hebt het druk, je laat je raam openstaan en… voor je het weet, regent het binnen. Niet met de iWindow Flex: zijn ingebouwde regendetector sluit je dakraam automatisch bij neerslag. Bovendien zorgt het hellend tussenkader dat er geen water op je koepel blijft liggen én is de Flex zelfreinigend: makkelijk om te onderhouden.

5. Je kan een extra groot formaat kiezen

Twee kleine, één grote of een combinatie: bij Skylux kies je uit een veelheid aan formaten. Krijg je niet genoeg van natuurlijk licht? Ga dan voor de grootste glaskoepel van 100 bij 200 cm. Denk ook aan de isolatiewaarde: met een dubbele of driedubbele beglazing voldoe je ruim aan de steeds strengere eisen. Je helemaal uitstrekken om je koepel net niet open te krijgen? Vergeet het: de geluiddempende iWindow Flex bedien je met een afstandsbediening.

