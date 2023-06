EXCLUSIEF. Binnenkijken in het appartement van Gunther Levi op Tenerife: “Onze kinderen zijn nog niet klaar voor een verhuis”

Als je je tuin slim inricht moet je zelfs bij langdurige droogte niet bijgieten: “Het traditione­le strakke grasgazon heeft afgedaan”

Water wordt een steeds kostbaarder goed en telkens weer worden we ervoor gewaarschuwd dat het grondwaterpeil alarmerend laag staat. Daar kunnen we zelf ook iets aan doen. Niet enkel door spaarzaam met water om te gaan, ook door onze tuin zo in te richten dat water optimaal gebruikt wordt en diep in de grond kan doordringen. Hoe je dat best aanpakt, staat beschreven in de nieuwe gids van tuinexperten Marc Verachtert en Bart Verelst. In Primo lichtten ze alvast een tipje van de sluier.