Exclusief binnenkijken bij de beau monde van ons land Björn Cocquyt

01 februari 2019

15u46 0 WOON. Altijd benieuwd geweest hoe de beau monde van België woont? Het boek Living with art in Belgium gunt je een eenmalige en exclusieve blik in de meest bijzondere interieurs van ons land. Zelfs de paleistuinen van Belvédère zijn in beeld gebracht. Dit is alvast een voorsmaakje.

Fotograaf Jean-Pierre Gabriels en Fiammetta d’Arenberg Frescobaldi klopten voor het boek aan bij ondernemers, kunstenaars, verzamelaars en een hele reeks bekende namen. De meerderheid wenste anoniem te blijven, maar hun uniek ingerichte woningen wilden ze wel delen.

Zelfs de paleistuinen van Kasteel Belvedère zijn in beeld gebracht. Ze dragen duidelijk de stempel van koningin Paola. Zij volgde van bij het begin nauwgezet het ontwerp van de tuinen op en garandeerde zo het formele aspect van het landschap, gecombineerd met natuurlijke en romantische invloeden.

Het boek Living with art in Belgium is een uitgave van Lannoo. Het telt 240 pagina’s en kost 49,99 euro. Bestellen kan hier.