Evelyn (44) en Steven (43) gaven beschermde herenwoning haar grandeur terug: “Moderne kunst komt hier prima tot zijn recht”

Bert (42) en Lien (37) opgelucht na drama bij renovatie: “Dankzij de vooruit­zien­de blik van de architect maken we na 10 jaar al een mooie winst”

Charmant. Dat woord is een perfecte omschrijving, zowel van de hoeve van Bert en Lien, als voor het interieur én de groene omgeving. Daar zijn onze woonexpert Bjorn Cocquyt en makelaar Ann Nemegheer het over eens. En dat terwijl het om een nieuwbouw gaat, want tijdens de renovatiewerken doken er onverwachte problemen op. Maar hoeveel is die charmante woning nu waard? “Zo’n setting wordt hoe langer hoe meer een zeldzaamheid, en dat vertaalt zich in de prijs.”