Engelse cottage aan de boorden van de Leie: deze villa combineert een unieke architectuur met een al even unieke ligging

WAANZINNIGE WONINGWe zullen wellicht nooit het geld hebben om er zelf te wonen, maar kijken naar en dromen van een geweldig huis doen we allemaal graag. Daarom tonen we elke woensdag een waanzinnige woning . De hele zomer lang speuren we naar pareltjes in ons eigen land. Deze week is dat een villa in cottagestijl met een prachtige ligging aan de boorden van de Leie.

De schoonheid van deze villa geeft zich niet meteen prijs, want je bereikt de woning pas op het einde van een lange oprijlaan die je wegleidt van de straat en langs weerszijden omgeven is door de mooi aangelegde tuin met een carport en bijgebouwen. Die doen je meteen toekomstplannen maken, want een ervan kan perfect ingericht worden als poolhouse naast een nog aan te leggen zwembad. Aan water is er vandaag al geen gebrek, want het perceel eindigt aan de boorden van de Leie. Via de aanlegsteiger kun je met een bootje zo de rivier op. De pracht van het natuurgebied in de Latemse Meersen is hier overweldigend en rustgevend. Toch woon je niet afgelegen, maar dicht bij alle voorzieningen en uitvalswegen.

Volledig scherm . © Irres

De villa zelf maakt indruk door de cottagestijl die grandeur en klasse uitstraalt. Het is een ontwerp van architect Xavier Donck uit 2001. In 2021 werd een grondige renovatie uitgevoerd waardoor je je de komende jaren om niets hoeft te bekommeren. Het interieur is moderner met een landelijke toets. Het spreekt voor zich dat alle belangrijke ruimtes zijn afgestemd op de omgeving, van de eetkamer tot de master bedroom.

De keuken is een echte blikvanger. Het aanrecht in karaktervol marmer wordt gecombineerd met zwarte kasten. Helemaal passend binnen de heersende trends. De natuurstenen tegels zijn dan weer tijdloos, net als de eiken vloeren en de witte basis van het interieur waar je over een zee aan ruimte beschikt. De woning is maar liefst 377 m² groot en telt vier slaap- en twee badkamers. Het perceel meet 2.666 m². Voor wie over voldoende budget beschikt, is er goed nieuws, want de villa staat te koop. De exacte prijs is niet vermeld, maar is bij makelaar Irres ondergebracht in de categorie van woningen tussen één en anderhalf miljoen euro. Klik hier voor meer info.

