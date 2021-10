Energiezuinige woningen zijn schaars: amper 4 procent van huizen op Immoweb heeft een A-label

Met de elektriciteits- en gasprijzen die de pan uitswingen, is een energiezuinig huis waardevoller dan ooit. Ook op de immomarkt hechten kopers daar steeds meer belang aan. Het aanbod van huizen met een gunstig energielabel is echter nog heel beperkt.

Het energielabel werd bijna twee jaar geleden in het leven geroepen en is intussen goed ingeburgerd. De labels gaan van A+ tot F, of van heel energiezuinig tot energieverslindend. Het label is een vereenvoudigde weergave van het energieverbruik voor een woning, uitgedrukt in kilowattuur per vierkante meter bruikbare vloeroppervlakte. Dat cijfer gaat niet over de energieconsumptie, want dat hangt af van wat je zelf allemaal doet in huis, maar wel met de isolatie, de installaties voor verwarming, koeling, ventilatie, verlichting, zonnepanelen en zo meer.

Een huis met een energieverbruik tussen de 0 en 100 kWh/m² per jaar krijgt het A-label, tussen 100 en 200 het B-label, tussen 200 en 300 het C-label, enzovoort. Om het A+-label te verdienen, moet de woning meer energie produceren dan ze verbruikt. Dat zijn er vandaag nog maar weinig, maar het aantal A-panden neemt toe.

Trage evolutie

Maar op de vastgoedmarkt verloopt die evolutie zeer gestaag. Van de bijna 19.000 huizen die half oktober te koop stonden op de zoekertjessite immoweb.be, beschikten er amper 764 of 4% van het totaal over een A-label. De meest energieverslindende woningen (F-label) zijn met 3.643 ruim in de meerderheid, gevolgd door C (2.690), D (2.362), B (2.125) en E (1.764).

Maar het is gelukkig een kwestie van tijd voor daar verandering in komt. Elk nieuwbouw die vandaag vergund wordt, moet bijna energieneutraal zijn. Zo’n BEN-woning heeft een maximumverbruik van 30 kWh/m² en krijgt dus automatisch het A-label. De overheid beseft dat er ook extra inspanningen op het vlak van renovatie nodig zijn. Daarom wordt vanaf volgend jaar, in het kader van de vernieuwde registratiebelasting, het tarief van de belasting verlaagd van vijf naar één procent voor wie een ingrijpende energetische renovatie doet.

Benieuwd hoeveel een woning, appartement of stuk grond in jouw gemeente of stad gemiddeld waard is? Bekijk het in onze woonwijzer:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud is enkel zichtbaar voor ingelogde lezers Gratis inloggen Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook: