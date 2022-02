Energiezuinig (ver)bouwen wordt aantrekkelijker: regering verhoogt premie voor warmtepompen en dakisolatie

Om de energietransitie mogelijk te maken, moeten we zuiniger, slimmer en groener omgaan met ons energieverbruik, luidt het bij de regering. Drie kwart van dat energieverbruik gaat in de meeste woningen op aan verwarming. En als we het over toekomstgericht en duurzaam verwarmen hebben, komen we al snel uit bij warmtepompen. Dat is dan ook de reden waarom de regering vanaf volgend jaar de warmtepomp naar voren schuift voor alle nieuwbouwprojecten (apart of in een hybride opstelling).

Doordacht plan voor renovatie

Ook bij renovatieprojecten zouden warmtepompen vaker moeten worden meegenomen in de verwarmingsmogelijkheden. “De keuze van een verwarmingsinstallatie vormt eigenlijk de laatste stap van een doordacht plan”, legt Luc Peeters, administrateur-generaal van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap uit. “Dat plan begint met zo goed te isoleren dat je warmtevraag laag genoeg is om vlot te kunnen overstappen op een warmtepomp of een warmtenet.” Als je dat in het achterhoofd houdt, kan je je woning stap voor stap klaarmaken voor de toekomst. “Dat bespaart later heel wat ellende en onnodige extra kosten”, aldus Luc Peeters. Lees hier in welke volgorde je een renovatie best aanpakt.

“Wie onmiddellijk zijn bestaande verwarmingsketel moet vervangen, adviseren we om een hybride warmtepomp te plaatsen. Om de burger te stimuleren nu al actie te ondernemen, heeft de Vlaamse Regering begin februari verhoogde steunmaatregelen goedgekeurd.”

Verhoogde premies

Alles start inderdaad bij het goed isoleren van je woning. Alleen zo kan je je warmtevraag doen dalen en volstaat een verwarming op lagere temperatuur om het binnen aangenaam warm te krijgen. Dat is ook de reden waarom niet enkel de premies voor twee types warmtepompen stijgen, maar ook die voor het isoleren van het dak.

Concreet wordt de premie voor dak- of zoldervloerisolatie opgetrokken van 4 naar 8 euro per m2. Voor hybride warmtepompen stijgt de premie van 800 naar 1.500 euro, voor lucht-waterwarmtepompen is dat een verhoging van 1.500 naar 2.250 euro. Wie zijn woning grondig renoveert, kan ook aanspraak maken op een renteloos renovatiekrediet tot 60.000 euro.

Opgelet! Deze verhoogde premies zijn geldig voor eindfacturen vanaf 1 januari 2022. Voor dakisolatie daalt de premie vanaf 2023 opnieuw naar 4 euro per m2. De overige premievoorwaarden vind je terug op de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap. Door de hervorming van het premiestelsel midden dit jaar, zal je tussen 1 juli en 30 september geen premies kunnen aanvragen.

Nog renovatiewerken gepland? Bekijk via de premielinker op welke subsidies je daarvoor kan rekenen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook op Livios.be:

Dit artikel is geschreven door onze partner Livios.be. Livios.be is een expertensite die zich focust op bouwen en verbouwen.

Bron: Livios