Energiedossier: de 5 beste tips om te besparen op je verwarming

30 september 2019

11u30

Bron: Livios 0 Livios Wonen wordt steeds duurder. En ook onze energiefactuur schiet elk jaar de hoogte in. Vijf weken lang brengen we een Energiedossier met praktische tips waarin Wonen wordt steeds duurder. En ook onze energiefactuur schiet elk jaar de hoogte in. Vijf weken lang brengen we een Energiedossier met praktische tips waarin bouwsite Livios je helpt om te besparen. In deel één: besparen op je verwarmingskosten.

Wist je dat verwarming maar liefst 40 à 50% uitmaakt van ons energiebudget? Dat komt gemiddeld neer op een heel maandloon per jaar. Nochtans kost het weinig moeite om efficiënter te verwarmen en goed gebruik te maken van je installatie. Met deze tips verlaag je je energierekening zonder dat je moet inboeten op je comfort. Lees hier wat de grootste energieverbruikers in huis zijn.

1. Ketelkeuze

Alles begint bij de keuze van de juiste cv-ketel. Bij verwarmingsinstallaties die ouder zijn dan twintig jaar doe je er sowieso goed aan om deze te vervangen, door bijvoorbeeld een condensatieketel. Daarnaast zijn er nog verschillende verwarmingsopties. Een volwaardig milieuvriendelijk alternatief is de warmtepomp. Lees hier hoe een warmtepomp werkt.

Wacht zeker niet te lang met het vervangen van je verwarmingsketel. Vanaf 15 jaar neemt het rendement al flink af. Installaties ouder dan 20 jaar zijn allesbehalve energiezuinig. Het bedrag dat je daarvoor moet neertellen, win je terug dankzij een lager verbruik én fiscale premies van de overheid.

2. Tijdig onderhoud

Ontlucht je radiatoren regelmatig en laat je verwarmingsinstallatie tijdig onderhouden. Een verkeerd afgestelde verwarmingsketel is nefast voor je verbruik. Als het vermogen van je ketel te hoog ligt voor wat je effectief dagelijks verbruikt, verspil je onnodig energie. Het onderhoud van je ketel is trouwens ook verplicht. Voor installaties op aardgas moet je iedere twee jaar een erkend technicus laten komen, voor installaties op stookolie is dat jaarlijks.

3. Thermostaat

Door middel van een kamerthermostaat met tijdinstelling en thermostatische kranen op elke radiator kan je zorgen voor een aangepaste temperatuur in elke ruimte. Zo verbruik je niet meer energie dan nodig.

Zet je je thermostaat ’s nachts op 13 tot 15° of zelfs volledig uit, dan bespaar je ongeveer een tiende van de energie. Het is een misverstand dat de nachttemperatuur niet te laag mag worden, omdat opwarmen veel extra energie zou kosten.

4. Efficiënt verwarmen

Schakel je verwarming uit in kamers waar niemand aanwezig is. Ook het sluiten van rolluiken en gordijnen doen je energie besparen. Zet je verwarming een uur of halfuurtje voor je gaat slapen al uit. Dit levert snel een besparing van 7% op.

5. Hernieuwbare energie

Kies voor een afgiftesysteem op lage temperatuur, zoals aangepaste radiatoren of vloerverwarming. (Her)bekijk eventueel ook je energiebronnen. Ga je opnieuw voor stookolie of gas, stap je over op hernieuwbare energie of wil je een mix van beide? Een energie- of verwarmingsspecialist kan je hiermee helpen.

Tips en tricks

• Efficiënt verwarmen kan pas als je woning goed geïsoleerd is. anders gaat de warmte gewoon verloren. Maak daarom eerst werk van je isolatie, vooraleer je investeert in je verwarming.

• Isoleer verwarmingsleidingen in de niet-verwarmde lokalen (kruipruimte, zolder, garage, …). Lees hier hoe je dat aanpakt.

• Achter radiatoren kan je een reflecterende radiatorfolie bevestigen. Die weerkaatst een groot deel van de warmte die anders in de muur zou verdwijnen.

