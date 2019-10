Energiedossier: de 4 beste tips om te besparen met hernieuwbare energie Redactie

09 oktober 2019

11u21

Wonen wordt steeds duurder. En ook onze energiefactuur schiet elk jaar de hoogte in. Vijf weken lang brengen we een Energiedossier met praktische tips waarin bouwsite Livios je helpt om te besparen. In deel twee: besparen met hernieuwbare energie.

Heb je nog een oude, energieverslindende ketel in huis? Met een nieuwe condenserende ketel bespaar je al 30% op je energiefactuur en stoot je minder CO 2 uit. Ook door over te stappen op hernieuwbare oplossingen kan je heel wat kosten besparen. Natuurlijk moet je wel eerst investeringen doen, maar dankzij een snelle terugverdientijd verwarm je al snel op een rendabele manier. Bovendien krijg je voor bepaalde investeringen een premie.

1. Zonnepanelen

Zonnepanelen zetten zonlicht om in elektriciteit die je in huis kan gebruiken. Gebruik je de elektriciteit die je zonnepanelen produceren niet? Dan wordt die in het netwerk geïnjecteerd en draait de teller van je meter terug. Maar hoe zit het met de invoering van de digitale meter? Wie zonnepanelen installeert voor 1 januari 2021 kan genieten van het principe van de terugdraaiende teller in combinatie met het prosumententarief.

Voor een gemiddelde installatie van 14 zonnepanelen die 3.200 kWh produceert, betaal je ongeveer 5.000 euro. Met zonnepanelen produceer je goedkoper elektriciteit, ook al krijg je er geen premie voor en betaal je een prosumententarief. De besparing op je elektriciteitsfactuur loopt op tot 500 euro per jaar. Op tien jaar tijd heb je je investering dus terugverdiend.

Besparing: tot 500 euro per jaar

Tip: Heb jij recht op een energiepremie? Controleer het via de premielinker.

2. Zonneboiler

Aan je bestaande ketel kan je een zonneboiler koppelen. Die bestaat uit een boiler en een zonnecollector op je dak. De collector vangt de warmte van de zon op en warmt met de gratis energie van de zon het sanitair water in de boiler op. Er is genoeg zon in ons land om ongeveer de helft van je sanitair water gratis op te warmen. Je ketel verbruikt minder energie en springt enkel bij indien nodig.

De prijs is afhankelijk van de grootte van de installatie. Een goede richtprijs voor een complete installatie is 1.000 euro/m². Voor een gezin van vier personen moet je rekenen op een boiler van 300 liter en twee zonnecollectoren van 2,5 m². Hiervoor betaal je zo’n 5.000 euro. Via de netbeheerder kan je een premie krijgen van 550 euro per m² tot maximum 2.750 euro. Gemiddeld bespaar je met een zonneboiler zo’n 100 tot 150 euro per jaar. Hoe meer energie je bespaart en hoe hoger de premie, hoe sneller je je investering hebt terugverdiend.

Besparing: tot 150 euro per jaar.

Lees ook: Energiedossier (Deel 1): de 5 beste tips om te besparen op je verwarming

3. Warmtepompboiler

Een warmtepompboiler is een duurzaam alternatief voor een elektrische boiler. Dit systeem haalt energie uit de omgevings- of buitenlucht: de warme lucht wordt aangezogen om je sanitair warm water op te warmen en de koude lucht wordt opnieuw uitgestoten. Met een warmtepompboiler verbruik je drie tot vier keer minder energie dan met een klassieke elektrische boiler.

Een warmtepompboiler kost gemiddeld 2.500 euro. De meerprijs die je betaalt in vergelijking met een elektrische boiler verdien je op drie jaar terug dankzij het lage energieverbruik. Vervang je je ouder boiler door een warmtepompboiler? Dan kan je via de netbeheerder een premie aanvragen. De premie dooft de komende vier jaar langzaam uit: in 2019 krijg je 400 euro, vanaf 2020 nog 300 en vanaf 2021 nog maximaal 200 euro.

4. Hybridesysteem

Verwarm je met een ketel op stookolie of gas en wil je graag de stap zetten naar hernieuwbare energie? Dan is een hybride-opstelling een optie: een elektrische warmtepomp gekoppeld aan je bestaande ketel. De warmtepomp haalt warmte uit de buitenlucht voor je verwarming (en sanitair water). Je ketel springt bij indien nodig. Het voordeel van een hybridesysteem is dat het zelf de energiebron kiest die op dat ogenblik het goedkoopste is.

Een hybridewarmtepomp kost ongeveer 5.000 tot 7.000 euro inclusief installatiekosten. De installatie vraagt geen breek- of graafwerken en je kan je radiatoren gewoon behouden. Je energieverbruik ligt tot 25% lager in vergelijking met een ketel. Zo geniet je van een lagere energiefactuur. De gemiddelde terugverdientijd van een hybridewarmtepomp bedraagt zeventien jaar. Als de gas- en stookolieprijzen de hoogte ingaan, verdien je de installatie sneller terug. Bij de netbeheerder kan je een premie aanvragen van 800 euro voor een hybridewarmtepomp.

