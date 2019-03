Energie opwekken in de toekomst? Dit zijn de trends Redactie

25 maart 2019

08u30

Bron: Livios 0 Livios Hoge energiefacturen, stroomtekorten, het afschakelplan,… Onze energiemarkt is niet altijd even stabiel. We zullen in de toekomst dus anders met energie moeten omspringen, maar hoe? Viessmann voorspelt op Hoge energiefacturen, stroomtekorten, het afschakelplan,… Onze energiemarkt is niet altijd even stabiel. We zullen in de toekomst dus anders met energie moeten omspringen, maar hoe? Viessmann voorspelt op bouwsite Livios vier trends.

Trend 1: Zélf energie opwekken

“Uit statistieken blijkt dat mensen massaal kiezen voor producten waarmee ze zélf stroom en warmte kunnen opwekken”, aldus Patrick O, algemeen directeur van Viessmann Belgium. Eén van die producten is bijvoorbeeld een zonnebatterij. “Daarmee profiteer je maximaal van je eigen zonnestroom, verlaag je de druk op het stroomnet én vermijd je periodes van stroomuitval.”

Trend 2: Duurzame oplossingen

“Beleidsmakers blijven de deadline voor het sluiten van de kerncentrales uitstellen”, zegt Patrick O. Volgens hem ga je daardoor minder snel investeren in duurzame alternatieven. En toch is dat nodig. “Duurzame alternatieven zullen een noodzakelijk alternatief vormen voor fossiele brandstoffen. Gezinnen zullen binnenkort dus veel sneller een warmtepomp aanschaffen.”

Lees ook: Overstappen naar een warmtepomp of toch liever gas? Zo maak je de keuze

Trend 3: Slimme toestellen

Slimme meters kunnen automatisch informatie over meterstanden doorsturen naar de netbeheerder. Zulke geconnecteerde verwarmingstechnieken kunnen een serieuze meerwaarde bieden, ook voor jou. “Je kan nu zelfs al via het internet je ketel bedienen. En binnenkort is het zelfs mogelijk dat de installateur vanop afstand problemen kan verhelpen”, vertelt Patrick O.

Trend 4: Oude ketels vervangen

Bij 60% van de Belgen zijn verouderde olie- of gasketels nog steeds in omloop. “Die verbruiken zeer veel energie, en geven er ook veel af via de schoorsteen”, zegt Patrick O. “Zo zal België moeilijk de klimaatdoelstellingen van 2020 en 2050 halen.” Investeren in een condensatieketel is volgens hem een beter idee. “Een oude ketel vervangen door een nieuwe, brengt véél meer op dan een spaarboekje!”

Tip: Ga je investeren in zonnepanelen, een warmtepomp of een andere techniek? Bestel hier gratis folders over hernieuwbare energie om je te helpen bij het maken van de juiste keuze voor jouw woning.

