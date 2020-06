Energie besparen met domotica: zo doe je het Redactie

11 juni 2020

11u00

Verschiet jij soms ook van je energiefactuur? En wil je die op een makkelijke manier verlagen? Een smarthomesysteem kan je daar bij helpen. Domotica is veel meer dan leuke technische snufjes. Bouwsite Livios lijst 5 manieren op waarmee je intelligente technieken kan inzetten om energie te besparen.

1. Efficiënt verwarmen

Een van de doeltreffendste functies van een smarthomesysteem? Snel en efficiënt verwarmen. Dat doe je met een slimme thermostaat: zo verbind je je verwarmingsketel met het internet en bedien je die vanop afstand met een app op je smartphone. Er bestaan zelfs slimme thermostaten die je woning niet alleen opwarmen voor je geplande thuiskomst, maar ook zelf meten wanneer ze moeten beginnen werken en weten hoelang het duurt voor je woning warm is, zodat ze ook vanzelf weer stoppen. Met een slimme thermostaat bespaar je al gauw 10% op je energiefactuur. Als die je ook meer inzicht biedt in je precieze verbruik, kan dat percentage zelfs nog oplopen. Ontdek hier nog meer tips om je energiefactuur te verlagen.

2. Slim ventileren en koelen

De manier waarop je je woning ventileert en koelt, hangt nauw samen met de verwarming ervan. Zeker in de zomer is het belangrijk dat je pas begint te ventileren als het buiten wat frisser is. Zo komt er minder warme lucht binnen en verbruik je overdag minder elektriciteit om je binnenruimtes af te koelen. Ook op vlak van luchtvochtigheid in de badkamer en andere natte ruimtes kan je je systeem zo instellen dat je op de juiste momenten genoeg ventileert zonder dat je overdrijft. Door je woning optimaal te verwarmen, ventileren en koelen, kan je zelfs nog meer energie winnen dan met een goede isolatie (al blijft die natuurlijk ook belangrijk!). En dat zonder dat je er zelf actief mee bezig hoeft te zijn.

Tip: In tijden van corona is het wel aangeraden om je ventilatiesysteem constant te laten draaien. Laat daarbij ook alleen verse buitenlucht doorheen je woning circuleren. Safety first! Lees hier of je besmet kan geraken via je ventilatiesysteem.

3. De warmte optimaal binnenlaten en buitenhouden

Niet alleen met een slimme verwarmings-/koelingsinstallatie en een slim ventilatiesysteem beïnvloed je de temperatuur in huis en je energieverbruik. Ook je zonwering, gordijnen en rolluiken spelen een grote rol. Zeker in de zomer is het belangrijk om je zonwering optimaal in te stellen, zodat je de warmte zoveel mogelijk buitenhoudt. Hoe frisser het in huis al is, hoe minder je ’s avonds moet koelen. Omgekeerd laat je ’s winters best zoveel mogelijk zon binnen, zodat je net iets minder moet verwarmen. Hoe je dat voor elkaar krijgt? Integreer je zonwering in het smarthomesysteem, zodat die automatisch omhoog of omlaag gaat op momenten dat de zon er niet of net wel op schijnt. Lees hier hoe je je woning nu al hittegolfproof maakt.

4. Slim verlichten

Een slim verlichtingssysteem is niet voor niets een klassieker. Door alles vanop afstand te bedienen met een app op je smartphone of tablet, past je verlichting zich automatisch aan de lichtinval, weersomstandigheden en je andere behoeften aan. Maar je kan ook gewoon sensoren installeren die weten wanneer iemand zich wel of niet in een huiskamer bevindt. Het licht springt dan aan als je de kamer ingaat en gaat weer uit als je de kamer verlaat. Zo verbruik je nooit meer elektriciteit dan nodig en kan je je verlichting ook niet per ongeluk laten branden als je niet thuis bent.

Tip: Probeer vliegen zoveel mogelijk buiten te houden: ook die kunnen lichtsensoren activeren.

5. Je huishoudtoestellen efficiënt beheren

Heb je altijd al willen weten hoeveel energie je huishoudtoestellen vreten? Er bestaan smarthomesystemen waar je dat makkelijk mee kan meten, een beetje zoals je met een slimme thermostaat kan doen op vlak van verwarming. Zo weet je meteen tot in de puntjes hoeveel elektriciteit je koelkast, vaatwasmachine en andere huishoudtoestellen verbruiken wanneer ze wel of niet actief zijn. Door de toestellen met een hoog stand-byverbruik automatisch uit te schakelen met je smarthomesysteem, kan je je aan een lagere elektriciteitsfactuur verwachten. Zo hoef je je oudere toestellen bovendien pas te vervangen als ze echt het einde van hun levensduur hebben bereikt, want ook dat is duurzaam en goed voor je portefeuille.

Bonus: je huis beveiligen

Door je huis optimaal te beveiligen bespaar je geen energie. Maar als je er een inbraak, brand of lek mee vermijdt, kan het je toch heel wat financieel en emotioneel leed besparen. Ook daar kan een smarthomesysteem je bij helpen. Door je verlichting, zonwering en rolluiken op bepaalde tijdstippen in actie te laten schieten als je niet thuis bent, kan je inbrekers misschien al misleiden. Maar ook een slim alarmsysteem kan wonderen doen. Bovendien bestaan er smarthomesystemen die met je rook- en CO-melder communiceren en je hele verwarmingssysteem uitschakelen als er gevaar dreigt. Andere geven je dan weer een melding als ze een waterlek opmerken, waardoor je snel kan ingrijpen.

