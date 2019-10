Energie besparen door goed te isoleren? 5 onmisbare tips Redactie

16 oktober 2019

11u00

Wonen wordt steeds duurder. En ook onze energiefactuur schiet elk jaar de hoogte in. Vijf weken lang brengen we een Energiedossier met praktische tips waarin bouwsite Livios je helpt om te besparen. In deel drie: besparen door goed te isoleren.

1. Gebruik het juiste materiaal

Een slecht isolatiemateriaal bestaat niet. Wel heeft elk materiaal zijn eigen voordelen en toepassingsgebieden. Daarom is het belangrijk dat je niet alleen rekening houdt met de hoogste isolatiewaarde per cm, maar ook aan plaatsingsgemak, vochtgevoeligheid en brandveiligheid denkt. Ook de akoestische prestaties, milieuvriendelijkheid en duurzaamheid van je materiaal tellen mee.

Denk dus goed na voor je je vastpint op minerale wol, kunststof of een bio-ecologische isolatie. Op vlak van isolatiewaarde hou je best het meest rekening met de R-waarde. In tegenstelling tot de Lambda-waarde is de isolatiewaarde per cm daarin al verrekend. Zo krijg je een vollediger beeld van de productkwaliteit.

2. Isoleer volledig wind-, lucht- en dampdicht

Voldoet je dak niet aan de wind-, lucht en dampdichtheidsnorm? Dan loop je kans op condensatieproblemen en verlies je isolatiewaarde. Om wel aan die norm te voldoen, moet je ook voor je dampscherm en onderdak het juiste materiaal kiezen.

Een goed geïsoleerd hellend dak is winddicht aan de buitenkant en lucht- en dampdicht aan de binnenkant. Dat betekent dat je onderdak dampopen en winddicht moet zijn, en je dampscherm dampdicht en luchtdicht. Voor je dampscherm heb je dus dampdichte folie nodig, voor je onderdak een dampopen variant. Zonder goede plaatsing is volledige luchtdichtheid onmogelijk. Doe daarom tape in de naden, kit aan de randen en ga zorgvuldig te werk.

3. Isoleer dik genoeg

Teveel of te dik isoleren? Onmogelijk. Een te dikke isolatielaag veroorzaakt geen schimmel. Integendeel: schimmel en condensatie ontstaan net op plaatsen die je niet (goed) of te dun isoleert. Hoe je dan dik genoeg isoleert? Het hangt er een beetje vanaf of je bouwt of renoveert. Over het algemeen geldt dat je met kwalitatieve materialen van vandaag isoleert volgens de normen van overmorgen. Zo voldoe je ook aan toekomstige eisen en profiteer je nu al van een lagere energiefactuur. Lees hier hoe dik je moet isoleren.

Heb je te weinig plaats om dik genoeg te isoleren? Dan kan je de kepers dieper maken met een houten framewerk of een tweede, harde isolatielaag onder de spanten plaatsen. Isoleer je met harde platen? Vul de ruimte tussen de kepers dan op met een glaswoldeken om condensatie te vermijden. Een woldeken van 12 cm in spanten van 18 cm is ook nooit een goed idee, zelfs niet als je zo aan de norm voldoet. Een volledige vulling is de enige juiste oplossing. Dankzij die extra dikte isoleer je bovendien beter en verbruik je minder energie.

Opgelet: zorg dat je het isolatiemateriaal niet te hard samenduwt of propt. Isolatie bestaat uit stilstaande lucht. Pers de lucht er dus niet uit tot je alleen het isolatiemateriaal over hebt. Lees hier de grootste fouten bij dakisolatie.

4. Hanteer de juiste volgorde

Wil je zo duurzaam mogelijk renoveren? Dan is ook de volgorde waarin je tewerk gaat van tel. Beginnen doe je best met je dak. Een slecht of niet geïsoleerd dak is verantwoordelijk voor ongeveer 30% van het warmteverlies in je huis of appartement. Gebruik je je zolder niet en isoleer je de vloer? Zelfs dan is dakisolatie nuttig.

Na je dak neem je best je ramen onder handen. Denk daarbij niet alleen aan de dikte en prestatie van het glas, maar ook aan die van de profielen. Bovendien ga je best tegelijkertijd voor muurisolatie. Zo vermijd je makkelijker kieren en spleten waardoor warmte ontsnapt. Vloerisolatie heeft de laagste prioriteit, maar is zeker niet verwaarloosbaar.

5. Zorg voor een goede aansluiting

Heb je alles geïsoleerd? Zelfs dat is geen garantie op succes: om koudebruggen te vermijden, mag je nergens open ruimtes, spleten of kieren hebben. Zorg daarom bijvoorbeeld dat je dakisolatie mooi aansluit op je muurisolatie of er zelfs mee overlapt. Kit of tape ook alles goed af, zelfs rond elektrische leidingen en inbouwdoosjes. Lees hier waarom koudebruggen slecht zijn voor je energiefactuur.

Werk je met zachte of halfstijve isolatieplaten? Dan kan je vrij makkelijk kieren vermijden. Snij de stroken op maat van je dakframe en zorg dat de isolatiedekens breed genoeg zijn. Gebruik je harde isolatieplaten? Werk naden dan af met tand- en groefplaten en tape, vul kieren op met elastisch blijvend schuim en dicht doorlopende voegen.

