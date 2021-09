En dat midden in de stad: tropische tuin met zwembad roept sfeer van de jungle op

Woon.We zullen wellicht nooit het geld hebben om er zelf te wonen, maar kijken naar en dromen van een geweldig huis doen we allemaal graag. Daarom tonen we elke woensdag een waanzinnige woning. Deze week is dat een villa in Singapore.

Je hoeft alleen nog maar naar de gevel met gestapelde boomstammetjes te kijken om te begrijpen dat Cornwall Gardens een heel bijzonder huis is. Wat erachter schuilt, is nog verbazingwekkender. Van zodra je binnenstapt, heb je niet langer het gevoel dat je in een stedelijke omgeving vertoeft, maar waan je je in een jungle.

Volledig scherm Chang Architects © Albert Lim KS

Het hele huis van Chang Architects is opgevat als een U-vorm die een enorme binnentuin met exotische planten en een zwembad in een organische vorm omarmt. De hangplanten op elke verdieping, de dakterrassen en het groendak in verschillende niveaus maken het junglegevoel compleet.

Volledig scherm Chang Architects © Albert Lim KS

Vanuit elke kamer kijk je uit op het groen. En dat zijn er heel wat, want het huis is zo ontworpen dat de kinderen hier op termijn kunnen blijven als ze een eigen gezin stichten. En waarom zouden ze dat niet doen met zo’n tuin? Er hoeven slechts enkele aanpassingen te gebeuren om aparte woningen te creëren.

Volledig scherm Chang Architects © Albert Lim KS

Cornwall Gardens is opgenomen in Evergreen Architecture. Het is een verzameling van inspirerende projecten uit de hele wereld waarbij architecten de woon- en werkbeleving versterken door de natuur er nauw bij te betrekken. Het boek is uitgegeven door Gestalten, telt 288 pagina’s en kost 39,90 euro. Bestellen kan hier.

Volledig scherm © Gestalten