Els en Sofie zijn helemaal overtuigd van cohousing: "In een cohousingproject woon je minder anoniem dan in een appartement in de stad.”

LiviosBeperkte bubbels, social distancing, alleen thuis werken,... Heel wat mensen voelen zich eenzaam door de coronamaatregelen. Maar daar hebben Els en Sofie geen last van. Zij kozen ervoor om te wonen in een cohousingproject. Dit is een manier van gemeenschappelijk wonen, waarbij je toch je privacy behoudt. “Ik wist meteen dat deze nieuwe woonvorm iets voor mij was”, vertelt Els aan bouwsite Livios .

Sofie en haar dochters Lois (11) en Jools (7) kwamen dan weer toevallig bij het cohousingproject terecht via een vriendin. Oorspronkelijk hechtten ze veel belang aan de privacy van een eigen huis. “Maar na de eerste ontmoeting met onze nieuwe buren waren we meteen verkocht”, zegt Sofie. “En nu we hier wonen, blijken we meer cohousing-minded te zijn dan we dachten. We hebben fantastische buren met een open geest en respect voor elkaars privacy. Samen doen we veel leuke dingen en helpen we elkaar met van alles en nog wat. Het is nog veel meer dan ik er op voorhand van had verwacht.”

Opgroeien in vrijheid

Sofie ervaart momenteel alleen maar voordelen van haar woonbeslissing. “Als je zo nauw samenleeft met anderen, is er altijd wel iemand in de buurt als je ergens hulp mee nodig hebt”, zegt ze. “Bovendien kunnen we alle taken verdelen naar ieders voorkeuren en kwaliteiten. De ene is goed in administratie, de andere onderhoudt liever de tuin. Daarbij groeien de kinderen op in een fijne gemeenschap met veel vrijheid. Ze hebben het hele domein om op te spelen en leren hier omgaan met allerlei persoonlijkheden. Als we in groep een grote beslissing moeten nemen, zal er weleens een meningsverschil ontstaan. Maar door erover te discussiëren, kunnen we elkaar ook duidelijk maken waar we naartoe willen.”

Altijd ergens terecht

Ook Els ziet vooral pluspunten. “In een cohousingproject woon je minder anoniem dan in een appartement in de stad. Je doet veel meer samen, of dat nu de tuin aanleggen is of ’s avonds gezellig aperitieven. Zodra het gemeenschappelijk gedeelte afgewerkt is, kunnen we daar af en toe samen ontbijten of spelletjes spelen. En als we er binnenkort eventueel een of twee wasmachines plaatsen, delen we die kosten onder de bewoners. Maar we passen ook op elkaars katten en gaan met de hond van de buren wandelen. Bovendien hebben de kinderen plaats om te spelen en kunnen ze altijd wel ergens terecht als de ouders een afspraak hebben.”

Speelkameraadjes gezocht

Het kloppend hart van het project is een oude hoeve. “De nieuwbouwwoningen zijn gebouwd in dezelfde moderne, sobere stijl van de gerenoveerde hoeve”, zegt Sofie “Elke woning beschikt over zonnepanelen, een goede isolatie en een eigen tuin of terras. De indeling van mijn privéwoning lag al vast, maar komt perfect overeen met mijn wensen. De bewoners zelf vormen een fijne mix van jonge koppels, singles en eenoudergezinnen. Momenteel zijn we met negen volwassen van 24 tot 67 jaar oud, drie kinderen en heel wat huisdieren. Van de elf wooneenheden staan er nu nog drie te koop. Extra speelkameraadjes voor de kinderen zijn altijd welkom!”

Samen beslissen

De bewoners hebben dus elk een eigen huis met tuin, maar delen ook een aantal binnen- en buitenruimtes. “Centraal daarin staat het common house”, zegt Sofie. “Dat kan je zien als een extra huis voor alle bewoners. Over de precieze invulling daarvan moeten we nog samen beslissen. Waarschijnlijk plaatsen we beneden een kleine keuken met een grote eettafel. Op de bovenverdieping kan er bijvoorbeeld een zitruimte komen met plaats voor een spelletjestafel en een groot scherm om films op te projecteren. In de gemeenschappelijke tuin beschikken we over een bakhuis met originele houtoven, een moestuin en een kippenren.”

Volledig scherm Livios © Els Coenegrachts

Meer waar voor je geld

Wat betekent cohousing voor het prijskaartje van je huis? “Ik denk dat je ongeveer evenveel betaalt als voor een traditionele woning”, zegt Els. “Maar je kan wel op andere manieren besparen. Onlangs kregen we bijvoorbeeld korting op onze vliegenramen omdat we die samen lieten plaatsen. En we hoeven ook niet allemaal een grasmachine aan te schaffen. In een cohousingproject zijn de huizen wel vaak wat kleiner, maar de gemeenschappelijke ruimtes compenseren dat.” Ook Sofie had voor hetzelfde bedrag een andere woning kunnen kopen. “Maar dan had ik al die leuke extra’s gemist. Je krijgt hier gewoon veel meer waar voor je geld dan in een traditioneel huis. Ik zou het zo opnieuw doen.”

Nog veel mooie bestemmingen

Overweeg je zelf om in een cohousingproject te stappen? Dan heeft Sofie een tip voor jou. “Iedereen die van een brede omgeving houdt, raad ik aan om een paar cohousingprojecten te bezoeken”, zegt Sofie. “Er bestaan namelijk verschillende vormen. De onze is eigenlijk vergelijkbaar met samenleven in een appartementsgebouw. Het clichébeeld dat je in een cohousingproject weinig privacy hebt, hoeft zeker niet te kloppen. Dat heb ik intussen zelf ondervonden.”

Ook Els heeft nog een goede raad in petto. “Laat je in je zoektocht zeker begeleiden door een gespecialiseerde organisatie, zoals Cohousing Limburg of samenhuizen.be. Een advocaat en een syndicus kunnen je helpen met de juridische en administratieve kant van het verhaal. En vooral: ga er gewoon voor. In België zijn er nog meer dan genoeg leegstaande hoeves en kasteeltjes waar je een mooi cohousingproject van kan maken.”

