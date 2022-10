Elektrisch vuurtje of cv: hoe bespaar je het meest? "Er bestaan tegenwoordig nog energie-efficiëntere alternatieven”

LiviosHet wordt straks kouder en de energieprijzen blijven pieken. Wie een centrale verwarming heeft, krabt zich in de haren. Is het een goed idee om in bepaalde ruimtes de verwarming lager of uit te zetten en waar nodig (bij) te verwarmen met een elektrisch toestel? Schroef je daarmee je energiekosten terug? Bouwsite Livios vraagt het na.

“Ik denk dat er op die vragen geen eenduidig antwoord is”, zegt Marc van den Bosch van Febeg, de Federatie van de Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven. Dat is ook de mening van enkele andere energie- en elektrofederaties die we contacteerden. Veel factoren spelen in dit verhaal een rol, geven ze één voor één aan.



De ruimte

De woonruimte op zich, meer concreet de grootte en de isolatie ervan, is bepalend. Bij mindere goed geïsoleerde woningen, bijvoorbeeld, speelt de plaats van de woonruimte een rol. Een noordgerichte kamer zal gevoeliger zijn voor wind of storm en dus kouder dan een ruimte aan de zuidkant van de woning.

De duur

Uiteraard is ook hoelang je wenst te verwarmen een belangrijk element. Een halfuurtje in de badkamer, een halve dag in de werkruimte of een volledige dag in de woonruimte?

Het tijdstip

Het tijdstip waarop je elektriciteit verbruikt, is eveneens een factor om rekening mee te houden. Er zijn piek- en daluren, naast dag- en nachttarieven die verschillen van gemeente tot gemeente. Ook je energieleverancier en je contract (vast of variabel) bepalen mee de prijs van het gebruik van je verwarming.

Rendement stookinstallatie

Daarnaast sta je best stil bij de leeftijd van je centrale verwarming. Hoe ouder de condensatieketel, bijvoorbeeld, hoe groter de kans dat het rendement lager ligt.

Elektrisch kacheltje

En tot slot is uiteraard het toestel waarmee je wil bijverwarmen cruciaal. Hoeveel energie verbruikt het? En hoe zet je het in? Laat je het geleidelijk aan warm worden of moet het kacheltje meteen op volle kracht warmte geven?

Voor- en naseizoen

“In bepaalde gevallen kan bijverwarmen zeker interessant zijn”, zegt Els Heyrman van Nelectra, de beroepsfederatie voor de elektrosector. “Dat is het meest aangewezen in het voor- en naseizoen, wanneer het niet onmiddellijk nodig is de centrale verwarming in te schakelen. Denk aan het kortstondig verwarmen van een badkamer ’s morgens of ’s avonds. De centrale verwarming werkt immers minder optimaal als je maar één radiator laat opwarmen. Zelfs met de huidige hoogrendementsketels die met een beperkter watervolume werken dan vroeger, kan elektrische bijverwarming daarom nuttig zijn.”

Infraroodverwarming

“Er zijn tegenwoordig energie-efficiëntere alternatieven om elektrische bij te verwarmen op de markt dan het ‘klassieke’ elektrisch vuurtje”, geeft Els Heyrman aan. “Denk dan bijvoorbeeld aan keramische infraroodverwarming. Doordat niet de lucht maar wel de omliggende massa wordt verwarmd, is dat een erg snelle verwarmingsmethode. Je kan bovendien opteren om met aanwezigheidsdetectie te werken, in plaats van het toestel manueel in of uit te schakelen. Zo beperk je zoveel mogelijk nutteloos energieverbruik. Infraroodpanelen zijn de laatste jaren ook populair door hun strakke, moderne design.” Lees hier meer over de verschillende elektrische verwarmingsmethodes.

Zonnepanelen

Of bijverwarmen interessant is als je zonnepanelen hebt, hangt af van je elektriciteitsmeter. Marc Van den Bosch: “Beschik je over een terugdraaiende teller en heb je meer energie geproduceerd dan verbruikt, dan is het interessant. Als je geen terugdraaiende teller hebt, is er een injectievergoeding voor de overtollige energie die je op het net zet, waardoor de kosten voor het elektrisch verwarmen uiteindelijk hoger liggen.”

“De zonnepanelen produceren ’s ochtends en ’s avonds – wanneer je in de badkamer bent – maar weinig energie, waardoor je hoe dan ook elektriciteit van het net moet nemen”, zegt ook Els Heyrman. “Tenzij je over een thuisbatterij beschikt, natuurlijk. Voor wie al voor 1 januari 2021 een PV-installatie heeft laten plaatsen en een klassieke Ferraris-meter heeft, hoeft dat geen probleem te zijn. Je kan in dat geval immers nog tot 2025 blijven genieten van het voordeel van de terugdraaiende teller.”

Geen zonnepanelen

Maar ook zonder zonnepanelen kan bijverwarmen zinvol zijn. “Maar dan voornamelijk voor korte tijdspannes, in goed geïsoleerde woningen en kleinere ruimtes”, laat Els Heyrman weten. “Het is afhankelijk van hoelang en hoeveel je verwarmt”, oordeelt ook Wim Van den Bosch. “Daarnaast spelen ook de prijzen van elektriciteit en gas in je contracten mee, vast of variabel, en het rendement van de installaties.”

