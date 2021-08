Eigen huis bouwen: kies je voor een aannemer, sleutel-op-de-deur of bouw je best zelf? Dit zijn de voor- en nadelen

LiviosKoester je bouwplannen en heb je je bouwgrond al op zak? Dan is de volgende vraag via welke formule je wil bouwen. Je kan kiezen uit meerdere formules: bouwen met een architect en één of verschillende aannemers, of bouwen met een sleutel-op-de-deurfirma. Je kan natuurlijk ook zelf je handen uit de mouwen steken. Bouwsite Livios zet alle opties op een rijtje.

1. Een architect en meerdere aannemers

Je laat een architect een plan uittekenen en gaat daarna op zoek naar verschillende aannemers voor ruwbouw, dakwerken, chape, elektriciteit,…

Goedkoper, maar tijdrovend

Omdat je voor elke post een aparte aannemer kan kiezen, kom je in de meeste gevallen goedkoper uit dan wanneer je met een sleutel-op-de-deurfirma of algemene aannemer zou werken. Maar daar tegenover staat wel dat het veel tijd kost om verschillende offertes op te vragen en uit te pluizen.

Planning is een uitdaging

Een andere uitdaging is het op elkaar afstemmen van de verschillende werken. Normaal gezien is de architect hierbij een belangrijke steunpilaar. Hij heeft een goed zicht op hoe de werken in de tijd evolueren. Bespreek deze praktische kant op voorhand, zodat je weet in hoeverre je architect deze coördinerende taak op zich wil of kan nemen.

Bouwtermijn durft uitlopen

Door de vele betrokken partijen, met elk hun eigen agenda, is bij deze bouwformule het risico groter dat werken wat langer duren dan gepland.

Kostenplaatje onoverzichtelijker

Hou ook het bouwbudget in de gaten. De architect stelt wel een raming van de kosten op, maar de praktijk leert dat deze vaak te optimistisch is. Nog iets om bij stil te staan, zijn mogelijke problemen. Het kan gebeuren dat de verschillende aannemers de verantwoordelijkheid dan in elkaars schoenen willen schuiven.

Tip: Hoeveel kost een gemiddelde nieuwbouwwoning? Met deze kosten moet je rekening houden.

2. Een architect en algemene aannemer

Heb je geen zin in de kopzorgen die komen kijken bij het zoeken van aannemers en het coördineren van alle werken, dan kan je de uitvoering overlaten aan één algemene aannemer.

Eén aanspreekpunt, één verantwoordelijke

Die aannemer is dan je enige aanspreekpunt. Het is aan die persoon om onderaannemers te zoeken en te waken over het eindresultaat. Duiken er later constructieproblemen op, dan is de algemene aannemer verantwoordelijk.

Duidelijker kostenplaatje

Deze manier van werken verloopt vlotter dan met verschillende aannemers en ook de kans op budgetoverschrijding is geringer. De taak van de architect is iets beperkter. Die blijft verantwoordelijk voor het ontwerp en de controle van de werken, maar moet minder coördineren.

3. Sleutel-op-de-deurfirma

Deze bouwformule ligt in het verlengde van bouwen met een algemene aannemer. Het verschil is dat sleutel-op-de-deurfirma’s beschikken over uitgebreid documentatiemateriaal, basisplannen en één of meerdere modelwoningen. Eén bedrijf zorgt dus voor een instapklare woning. Van de plannen en het ontwerp, over de ruwbouw tot de afwerking: één firma staat in voor het hele traject. Je moet dus geen architect en aannemer(s) zoeken, geen offertes vergelijken en de coördinatie niet voor je rekening nemen. Alle details over deze bouwformule lees je hier.

4. Zelf bouwen

Het grootste voordeel van zelf bouwen is dat je enorm veel uitspaart op arbeidsuren, de duurste kostenpost. Maar het plaatje ziet er net iets minder rooskleurig uit als je ook je eigen uren in rekening brengt. Want denk eraan: zelf bouwen kost naast bloed, zweet en tranen, gigantisch veel tijd.

Ga niet te licht over de technische kant

Je mag bovendien niet te licht gaan over de technische kant van de zaak. Om helemaal zelf te bouwen, moet je al een goed geïnformeerde techneut zijn met een flinke dosis zelfvertrouwen. Hou er ook rekening mee dat je zelf (mee) verantwoordelijk bent bij ongevallen tijdens de bouwwerken of bij constructieproblemen achteraf.

Handje toesteken

Helemaal zelf bouwen is daarom voor weinigen weggelegd. Wat meestal wel haalbaar is en ook tot een flinke besparing leidt, is hier en daar een handje toesteken. Of alleen bepaalde posten voor je rekening nemen, zoals de vloer- of elektriciteitswerken.

Hoeveel kost de nieuwbouw die je voor ogen hebt? Bereken het hier.

Lees ook:

Bron: Livios