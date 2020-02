Eeuwenoude ruige boerderij krijgt nieuw leven met verfijnd interieur Bjorn Cocquyt

26 februari 2020

10u14 4 Woon. We zullen wellicht nooit het geld hebben om er zelf te wonen, maar kijken naar en dromen van een geweldig huis doen we allemaal graag. Daarom tonen we elke woensdag een waanzinnige woning. Deze week is dat een gerenoveerde boerderij in de buurt van Barcelona.

De familie Lao - vader is schilder, moeder en zoon zijn designers - zochten jaren naar een geschikt karakterpand om wonen en werken te combineren en kwamen uiteindelijk uit bij een oude boerderij in de buurt van Barcelona op een domein van 24 hectare.

De renovatie van het gebouw uit de 17de eeuw gebeurde op zo’n manier dat het lijkt alsof de nieuwe indeling er al altijd is geweest. Dit dankzij het hergebruik van authentieke materialen. Op de plaatsen waar dat niet kon, is er niet geprobeerd om de nieuwe toevoegingen te camoufleren, maar om ze op een zachte manier te integreren. Een goed voorbeeld daarvan is het betonnen boogplafond in de zitkamer.

De kleuren van het nieuwe interieur zijn afgestemd op het pallet van de eeuwenoude natuurstenen muren, de terracotta vloeren en het houtwerk. Het levert een ensemble op dat tegelijk ruig en verfijnd is.