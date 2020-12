Eerste webshop voor vastgoed: van bezichtiging tot aankoop verloopt alles digitaal

Woon.Voor het eerst wordt in ons land een woonproject van a tot z digitaal verkocht: van bezichtiging tot betaling. Projectontwikkelaar Revive zorgt voor de primeur op de terreinen van de voormalige fabriek van Agfa-Gevaert in Edegem. “We verwachten dat zowel jong als oud vlot hun weg zullen vinden naar ons platform”, klinkt het.

Sinds de coronacrisis hebben almaar meer projectontwikkelaars en vastgoedspelers hun activiteiten gedigitaliseerd. Eerder was het al mogelijk om een virtuele rondleiding door een huis te krijgen en ook het digitaal ondertekenen van de compromis raakt stilaan ingeburgerd. Projectontwikkelaar Revive gaat nu een stap verder en lanceert een eigen platform waar het verkoopproces van a tot z volledig digitaal verloopt: van de eerste blik op de wijk tot het digitaal overschrijven van de aankoopbelofte voor de woning.

“De coronacrisis heeft de digitale transformatie in korte tijd nog versneld”, vertelt Alexandre Huyghe van Revive. “Op ons nieuw platform kunnen kandidaat-kopers de woning in verschillende perspectieven bekijken, in alle rust en 24/7. Het is mogelijk om zowel de volledige woonwijk als het interieur van hun toekomstige huis of appartement in detail zien. Via filmpjes geven we samen met onze architecten extra toelichting bij de indeling van de woning en de troeven ervan”

Reservatie van 72 uur

Eenmaal de kandidaat-koper een woning op het oog heeft, mag hij die voor 72 uur reserveren. Het compromis en de aankoopbelofte worden daarna digitaal ondertekend via Itsme en ook het voorschot betalen, gebeurt met een veilige online transactie. “Dankzij dit initiatief hoeven kandidaat-kopers geen x-aantal stappen meer te ondernemen. Alles verloopt via onze website en levert tijdwinst op. We verwachten dat zowel jong en oud vlot hun weg zullen vinden naar ons platform.”

De projectontwikkelaar benadrukt dat er achter de website een team klaarstaat dat de kandidaat-kopers begeleidt. Een digitale verkoopafspraak kan uiteraard ook nog altijd. “Een huis blijft een van de belangrijkste aankopen in een mensenleven. Dat beseffen we. We helpen kandidaat-kopers tijdens het volledige proces. We zijn vlot bereikbaar via de chat en kunnen communiceren via Zoom om vragen te beantwoorden. Eenmaal de coronamaatregelen het opnieuw toelaten, zijn een ontmoeting op kantoor of op de site zelf natuurlijk ook mogelijk.”

Het eerste woonproject dat volledig digitaal wordt verkocht, is de Minerve-wijk in Edegem. Een voormalige fabriekssite van 6 hectare, waar tegen eind 2025 zo’n 330 nieuwe woningen komen. De eerste bouwfase en verkoop ervan is volop aan de gang en zopas lanceerde Revive de tweede fase van het project.

Volledig scherm . © Revive