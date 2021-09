Eerste serrewoning van ons land staat te koop (en moet tussen 1 en 1,5 miljoen euro kosten)

Woon.De allereerste kaswoning van ons land staat te koop. Het gaat om een huis dat in een enorme serre is gebouwd en quasi volledig autonoom kan functioneren, zonder gebruik te maken van het water-, elektriciteits- en aardgasnet. Wie eigenaar van de unieke woning in het West-Vlaamse Rekkem wil worden, moet daarvoor een bedrag ergens tussen één en anderhalf miljoen euro betalen.

In Nederland – hoe kan het ook anders – en in Zweden bestaan kaswoningen al langer, maar voor ons land was dit type huis zo vernieuwend dat bouwheer en architect Koen Vandewalle indertijd alle media haalde toen hij er begin 2019 zijn intrek nam met zijn nieuw-samengesteld gezin. “We begrepen al die heisa wel, want onze woning ziet er natuurlijk bijzonder uit. Eenvoudig gesteld gaat het om een gigantische glazen stolp met daaronder een huis in een houtskeletbouw”, vertelde Koen ons tijdens een bezoek vorige winter.

Het is vooral de serre in gelaagd glas errond die in het oog spring. De constructie is 30 meter lang, 12 meter breed en 9 meter hoog. “Het eerste wat mensen zich afvragen, zeker in tijden van klimaatopwarming, is of het niet verschrikkelijk warm wordt in zo’n serre. Dat is dus niet het geval, want we hebben onze voorzorgen getroffen. Ons huis is ingepakt met ecologische isolatie die de warmte pas na tien uur doorlaat en in de nok van de serre zitten vensters die automatisch openen van zodra er een bepaalde temperatuur wordt bereikt. Tijdens een hittegolf is het in de serre natuurlijk puffen, net als buiten, maar in huis valt het mee. In de slaapkamers wordt het niet warmer dan 22 graden, omdat die zich op het kelderniveau bevinden.”

Op momenten dat het te heet wordt, komt er in de serre gekoelde lucht binnen via ondergrondse buizen en in de woning zelf wordt de warmtepomp ingezet als airco. De elektriciteit die daarvoor nodig is, wordt in grote hoeveelheden aangeleverd door de zonnecellen die in het glazen dak zijn ingewerkt. “De elektriciteit die we niet benutten, wordt opgeslagen in batterijen. Op die manier lukt het voor het grootste deel van het jaar om onafhankelijk van het net te zijn. Zelfs op momenten dat we hier met z’n zevenen zijn. Alleen op grijze, korte en koude winterdagen ebben we een stroomtekort en moeten we elektriciteit aankopen”, geeft Koen toe.

“Nochtans zijn er oplossingen om het tekort op te vangen: meer zonnepanelen en batterijen, windmolens of een toestel dat elektriciteit omzet in waterstof en tot tien jaar daarna het omgekeerde kan doen. Maar het gaat om grote investeringen die niet opwegen tegen de weinige hoeveelheid elektriciteit die we nodig hebben. Voor de rest lukt het perfect om autonoom te functioneren: een verwarming hebben we niet, voor het sanitair water gebruiken we een zonneboiler, koken doen we elektrisch en onze waterconsumptie wordt volledig gedekt door al het regenwater dat we verzamelen.”

Na bijna drie jaar in de serrewoning is Koen als architect toe aan een nieuwe uitdaging en stelt hij dit huis te koop. Met een bewoonbare oppervlakte van 400 m² - met plaats voor zes slaapkamers en twee badkamers – en een perceel van 4.000 m² is er aan ruimte geen gebrek. Een precieze prijs wordt niet vermeld, maar de woning staat bij Immo Dochy geadverteerd met vijf bolletjes, wat overeenstemt met een bedrag tussen één en anderhalf miljoen euro.

