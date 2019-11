Eerste nachtvorst: maak je huis en tuin op tijd winterklaar Redactie

08 november 2019

11u00

Nu de eerste nachtvorst in aantocht is, neem je best de nodige maatregelen om je huis en tuin voor te bereiden op de vrieskou. Eens de temperatuur onder nul duikt, kunnen allerlei soorten schade ontstaan. Denk maar aan een bevroren watermeter of waterleiding. Met deze tips van bouwsite Livios maak je je woning helemaal winterklaar.

Waterleidingen en watermeter

Water zet uit als het bevriest. Leidingen en koppelstukken die blootgesteld worden aan vriestemperaturen kunnen barsten en lekken veroorzaken. Die schade is vaak pas zichtbaar eenmaal het dooit, dus je doet er goed aan om op voorhand maatregelen te treffen om schade te voorkomen. Vooral leidingen die zich buiten de geïsoleerde woningschil bevinden, lopen risico. Denk aan buitenkranen en waterleidingen in de kelder, garage en zolder.

Tip: Klussen bij winterse temperaturen? Hier moet je op letten.

Hoe bescherm ik mijn waterleiding?

Draai de watertoevoer dicht en laat alle kranen leeglopen. Als de leidingen leeg zijn, kan het uitzettend water geen schade berokkenen. Je kan de leidingen extra beschermen met isolerend materiaal. Gebruik geen sjaals of dekens, want die bevriezen ook als ze vochtig worden. Wel aan te raden is een warmtelint. Die kan je ook met thermostaat kopen, dat is net iets zuiniger. Doe hetzelfde met je watermeter als die zich in een koude ruimte of tegen een koude buitenmuur bevindt. Lees hier hoe je jouw leidingen winterklaar maakt.

Wat als de leiding toch bevriest?

Controleer even bij de buren of zij wel nog stromend water hebben. Als dat zo is, dan zijn jouw leidingen wellicht bevroren. Controleer eerst en vooral of je ergens een lek of barst ziet in de leidingen. Als dat zo is, contacteer je best meteen een loodgieter. Geen lek te zien? Ontdooi de leiding met een matige warmtebron, zoals een doek in warm water of een haardroger. Een te intense warmtebron kan de leidingen ook doen barsten. Vertrek van de verstopte kraan en werk naar de hoofdkraan toe.

Tip: Gesprongen waterleiding? Deze kan je gelukkig zelf herstellen.

Hou de vrieskou buiten

Is je woning niet goed geïsoleerd? Schakel de verwarming nooit helemaal uit, laat binnendeuren open zodat warme lucht kan circuleren. Ook als je het huis voor enkele dagen verlaat, schakel je de verwarming best nooit helemaal uit. Belangrijk is ook om je ruimtes af en toe te verluchten. In de winter verwarmen we veel en vergeten we vaak te verluchten omdat de woning snel afkoelt. Weet echter dat droge, verse lucht niet alleen gezonder is, maar ook sneller terug opwarmt. Een kwartier per dag volstaat om te verluchten. Als je een ventilatiesysteem hebt, dan hoef je uiteraard je raam niet open te zetten.

Maak je dak en dakgoten vrij

Als er een langere periode van vorst komt, kunnen lagen ijs en sneeuw een ‘dam’ vormen en water blokkeren. Slechte waterafvoer kan op zijn beurt voor doorsijpelend water of waterschade zorgen. Ook een plat dak kan een risico zijn als er heel veel sneeuw valt. Lees hier hoe je er aan begint.

Bescherm je planten

Planten kunnen afzien als het begint te vriezen. De eenvoudigste oplossing is om je planten in potten en bakken binnen te zetten. Heb je daar geen plaats voor, dan kan je grote planten inpakken met een vliesdoek. Bedek de wortels met stro, humus of bladeren. De potten die buiten blijven staan, moeten onderaan gaatjes hebben. Zo kan er geen stilstaand water bevriezen in de pot.

Tip: Maak je tuin winterklaar in deze 5 stappen.

