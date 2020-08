Eerste hulp bij oververhitting: hoe zinvol is een mobiele airco? Bjorn Cocquyt

11 augustus 2020

18u05 0 Woon. Tijdens deze hittegolf is elke vorm van verkoeling in huis welkom. Ventilatoren doen de temperatuur niet dalen en op de installatie van een airco is het nog maanden wachten. Misschien brengt een mobiele airco wel heil? Benieuwd naar het antwoord testten we een toestel uit.

Ja, we kennen de regeltjes om oververhitting zo veel mogelijk tegen te gaan – ramen en deuren gesloten houden tot het buiten koeler is dan binnen, de zon zo veel mogelijk buitenshuis weren, bomen planten die schaduw brengen, … - en we passen die tips braafjes toe, maar ondanks onze goede wil steeg het kwik in onze woning vorige week al tot bijna ondraaglijke temperaturen.

Om die te doen dalen, vestigden we onze hoop op een mobiele airco. Die verschilt van een traditioneel aircosysteem, omdat het toestel op wieltjes staat en dus naar verschillende kamers gerold kan worden. Dat is handig, net als het feit dat je enkel de stekker moet inpluggen om te beginnen koelen. De toestellen zijn wel minder efficiënt dan de vaste, onder andere omdat de warme lucht via een slang afgevoerd wordt en daarvoor een raam open moet, waardoor je onvermijdelijk de warmte voor een stukje weer naar binnenhaalt.

Fysiek én mentaal verschil

Maar die minpuntjes wogen eigenlijk niet op tegen hét grote pluspunt tijdens deze hittegolf: in een mum van tijd daalde de temperatuur in onze slaapkamer tot zo’n 22 graden. Dat zorgde meteen voor een enorm verschil, niet alleen fysiek – de gevoelstemperatuur – maar ook mentaal, want we staken het niet langer in ons hoofd dat we de slaap niet zouden kunnen vatten door de warmte.

Voor we onder de wol – of beter een lakentje – kropen, schakelden we de mobiele airco uit, want hoewel de Pinguino Pac El 92 Silent van De’Longhi bekend staat om zijn beperkt aantal decibels - volgens de fabrikant is hij 50 % stiller - vonden we hem op de hoogste stand toch net iets te luidruchtig. Iets wat we de tweede avond vermeden door het apparaat minder toeren te laten draaien, waardoor de kamer in de loop van de nacht niet opnieuw opwarmde. Maar we kunnen ons voorstellen dat slechte slapers dat zachter zoemende geluid toch storend vinden.

Niet zonder risico

In de dagen die erop volgden deed de airco zijn naam van mobiel toestel alle eer aan en verrolden we het vlotjes van de ene kinderkamer naar de andere en nadien naar onze slaapkamer. Een keertje droegen we het ding van 30 kilo - niet zonder risico - de trap af om de leefruimte onder de 29 graden te krijgen. Iets wat ondanks de grote oppervlakte van 65 m² aardig lukte. Ook de ontvochtigingsfunctie, voor een minder plakkerig gevoel, verraste ons aangenaam.

Toegegeven, af en toe knaagde ons geweten. Al dat koelen is ongetwijfeld niet goed voor onze energiemeter - ondanks het label A+ van de mobiele airco - en als iedereen er zo een plaatst, zorgt de uitstoot van al die extra warme lucht voor nog hogere temperaturen, en zeker in de stad. Maar om eerlijk te zijn, woog dat niet op tegen het zalige gevoel om ‘s ochtends fris en uitgeslapen uit bed te stappen. Wat een verschil met de vorige hittegolf, toen we door een haast chronisch slaaptekort enkele dagen als een zombie rondliepen. Voor wie zich daarin herkent, is een mobiele airco geen overbodige luxe.

De richtprijs van de Pinguino Pac El 92 Silent van De’Longhi bedraagt 649 euro. De prijzen voor een mobiele airco variëren van zo'n 300 tot 800 euro, afhankelijk van het vermogen en de functies.