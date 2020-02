Gesponsorde inhoud Eerste hulp bij gipsplaten: Gyproc® to the rescue! Aangeboden door Gyproc

25 februari 2020

15u16 0 WOON. Dat je met het juiste materiaal al een heel eind op weg bent om eender welke klus te klaren, heeft elke doe-het-zelver ongetwijfeld al ondervonden. Maar hoe weet je welk materiaal je precies nodig hebt? Wie van plan is te werken met gipskarton, kan hiervoor een beroep doen op de Gyproc® configurator. Via deze Dat je met het juiste materiaal al een heel eind op weg bent om eender welke klus te klaren, heeft elke doe-het-zelver ongetwijfeld al ondervonden. Maar hoe weet je welk materiaal je precies nodig hebt? Wie van plan is te werken met gipskarton, kan hiervoor een beroep doen op de Gyproc® configurator. Via deze handige tool leidt Gyproc® je in enkele stappen naar een overzichtelijke materiaallijst.

Geen keuzestress

Ongeacht of je een scheidingswand, voorzetwand of plafond wil plaatsen, is het altijd belangrijk om de juiste gipsplaten, profielen, afwerkingsmaterialen en gereedschappen te gebruiken. Maar de juiste keuze maken tussen het uitgebreide aanbod gipsplaten en montagesystemen is niet altijd even eenvoudig. En wat met de geschikte profielen, het beste voegproduct en de perfecte afwerking? De Gyproc® configurator helpt je voor elke klus de juiste materialen kiezen.

Altijd de juiste oplossing

Zodra je de handige Gyproc® gids opent, krijg je een doorsnede van een woning te zien waarin je makkelijk kan aanduiden in welke ruimte je wil gaan klussen. Dus of je nu een scheidingswand in je leefruimte wil zetten of een vals plafond in je badkamer wil plaatsen, de Gyproc® configurator biedt je altijd de juiste oplossing. Wie ambitieus genoeg is om meerdere ruimtes tegelijk aan te pakken, selecteert in de tool simpelweg alle relevante vertrekken.

Vraag en antwoord

Om je de beste oplossing voor jouw project te kunnen bieden, stelt de Gyproc® configurator je vervolgens enkele eenvoudige vragen. Wil je een wand plaatsen? Dan moet je bijvoorbeeld eerst aangeven of het om een voorzetwand of een scheidingswand gaat. Afhankelijk van het antwoord krijg je daarna nog enkele gerichte basis- en vervolgvragen. Zo wordt er bijvoorbeeld gepolst naar wat je wil bereiken door in deze ruimte Gyproc® te plaatsen. Esthetisch verbeteren, akoestisch isoleren of sanitaire leidingen wegwerken? Voor het plaatsen van een plafond zijn de vragen dan weer afhankelijk van het feit of de ruimte al dan niet onder een hellend dak ligt.

Meten is weten

Pas wanneer de tool een duidelijk beeld heeft over je ruimte(s), ga je verder naar de volgende stap. Hier moet je de afmetingen van de muur of het plafond ingeven. Zodra je de hoogte en breedte hebt ingevuld, kan je verder naar de laatste stap: de perfecte oplossing. Op deze pagina krijg je een duidelijk overzicht van de gipsplaten, profielen, schroeven en alle andere materialen die je nodig hebt om jouw klus te klaren. Zo heb je meteen een handige materiaallijst om mee te nemen naar de dichtstbijzijnde doe-het-zelfzaak.

Eens je het juiste materiaal in huis hebt, is wat extra begeleiding voor de plaatsing misschien ook welkom. Raadpleeg hiervoor gerust de stappenplannen op de website van Gyproc®. Zo ben je zeker goed op weg om een mooi resultaat te bekomen.