Een zwembad plaatsen en onderhouden: hou rekening met deze kosten

Zwembadtypes

Een opbouwzwembad kan je zowel (deels) ingegraven als volledig bovengronds installeren. Afhankelijk van het materiaal waaruit je zwembad bestaat, kan je het op een of enkele dagen tijd zelf plaatsen en eventueel weer afbreken. Een ander groot voordeel is het prijskaartje. Toch zijn de prijzen uiteenlopend, gaande van enkele tientallen euro’s voor een basismodel tot duizenden euro’s voor een luxueuzer exemplaar met filterinstallaties. Hou er wel rekening mee dat een opbouwzwembad eerder aan de kleine kant is.

De naam zegt het zelf: een monoblockzwembad bestaat uit één stuk en is meestal gemaakt van composiet of een andere kunststof. Met een monoblockzwembad kan je zowel op een snelle plaatsing als op een strakke, naadloze afwerking rekenen. Het enige nadeel is dat de fabrikant ze ook in één stuk vervoert, waardoor je eerder beperkt bent qua afmetingen. Om dat probleem te verhelpen, bestaan er tegenwoordig ook kunststoffen zwembaden uit meerdere stukken. Ook al kan je het dan strikt genomen geen monoblockzwembad meer noemen. Kostprijs: tussen de 20.000 en 55.000 euro.

Met een traditioneel bouwkundig zwembad heb je eindeloos veel mogelijkheden op vlak van vorm en afmetingen. Het grote voordeel is dan ook dat je het perfect kan aanpassen aan je tuin. De betonnen basis van een inbouwzwembad zit in de grond, maar je kan het helemaal naar jouw smaak afwerken. De op maat gemaakte afmetingen en de vele afwerkingsmogelijkheden maken het moeilijk om er een prijs op te plakken, maar door de band genomen kom je toch al snel aan 45.000 euro. Ben je een ervaren klusser en doe je alles helemaal zelf? Dan kom je met ongeveer de helft daarvan toe.

Een zwemvijver kan je beschouwen als een zwembad met de natuurlijke uitstraling en eigenschappen van een vijver. Meestal bestaat een zwemvijver uit een gedeelte waarin je kan zwemmen en een gedeelte met vijverplanten die het water op ecologische wijze zuiveren. Een nadeel is dat een zwemvijver veel zonlicht nodig heeft om het water warm te houden. Afhankelijk van de afmetingen betaal je tussen de 15.000 en 40.000 euro voor je eigen exemplaar.

Ben je eerder een sportieve zwemmer? Dan is een zwemkanaal misschien jouw ding. Door de lange, smalle vormgeving is een zwemkanaal hét zwembad bij uitstek om baantjes in te trekken. Het prijskaartje schommelt tussen de 25.000 en 50.000 euro.

Verwarming en onderhoud

Welk zwembad je ook kiest, een plonspartij is maar zo aangenaam als de watertemperatuur. De eerste stap om je zwembad lekker warm te houden? Reserveer een stuk van je tuin waar de zon zo veel en zo lang mogelijk op schijnt. Zeker als je je niet blut wil betalen aan verwarmingskosten.

Zeker in de lente en de herfst is het nodig om je zwembad bij te verwarmen. Een vaak gekozen optie om dat te doen, is met een warmtepomp. Afhankelijk van het type dat je kiest, betaal je ongeveer tussen de 3.000 en de 5.000 euro plus de kostprijs van de stroom die je verbruikt. En je stroomverbruik hangt natuurlijk nauw samen met de omvang van je zwembad. Denk eraan dat je niet dezelfde warmtepomp kan gebruiken als die waarmee je je woning verwarmt.

Je kan zonne-energie ook onrechtstreeks aanwenden om je zwembad extra te verwarmen. Dat doe je met een zonneboiler of zonnepanelen. In aankoop zijn die duurder dan een warmtepomp, maar anderzijds beschik je ’s zomers wel over gratis energie. Reken op 5.000 euro voor een zonneboiler en 10.000 euro voor zonnepanelen.

Op zichzelf is een warmtewisselaar vrij goedkoop en zelfs in het midden van de winter krijg je de watertemperatuur er snel mee op punt. De hoge verbruikskosten maken een warmtewisselaar dan weer minder aantrekkelijk: die liggen makkelijk vijf keer hoger dan bij andere verwarmingsmethodes.

Tip: Vergeet niet dat je zwembadwater verwarmen maar één zijde van de medaille beslaat. Het is zeker zo belangrijk om het water ook warm te houden. Dek je zwembad daarom altijd af als je het niet gebruikt, zeker wanneer het ’s nachts afkoelt. Een ander hulpmiddel is een overkapping over je zwembad plaatsen. Die houdt het water niet alleen warmer, maar weert ook vuil af.

Ook bij het onderhoud van je zwembad komen kosten kijken. Grof vuil kan je zelf weghalen met een schepnet, de bodem ga je het best af en toe met een zwembadstofzuiger te lijf. Voor de nodige filters, waterkwaliteitstesten en onderhouds- en ontsmettingsmiddelen zet je het best een 400 à 600 euro per jaar aan de kant. Je zwembad verwarmen en onderhouden doe je alles samen vanaf 100 euro per maand dat je het gebruikt.

Lees ook:

Bron: Livios