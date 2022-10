Een zacht najaar, maar bomen verliezen wel hun bladeren: laten liggen of opruimen?

HLN ShopHet mag dan wel een zalig zachte herfst zijn, bomen verliezen flink wat van hun bladeren op dit moment. Heb je bomen in je tuin, dan merk je dat de gevallen bladeren ook je gazon niet sparen en dit in sneltempo toegedekt raakt. Kan je gras hierdoor versmachten? Of werken de bladeren eerder beschermend? En wanneer is de bladerhoop te groot en moet je in actie schieten? HLN Shop harkt de belangrijkste info bij elkaar.

Laten liggen of opruimen?

Werkte je je al menig najaar krom om je tuin bladvrij te houden? Die inspanning is gelukkig niet meer nodig, want gevallen bladeren kunnen helemaal geen kwaad voor je tuin. Meer nog, ze zijn zelfs goed voor de bodem en je planten en fungeren als natuurlijke compost. Deze ‘mulch’ maakt de bodem vruchtbaar en verhindert dat onkruid de bovenhand neemt. Bespaar je dus de moeite om gevallen bladeren te verzamelen en weg te brengen. Je spaart daarbij bovendien de centen voor dure meststoffen uit een tuincentrum uit.



Gezonde microben

Met de bladeren vallen de cruciale voedingsstoffen voor je tuin immers zomaar uit de lucht. De herfstblaadjes composteren razendsnel en verrijken vervolgens de bodem. Ze dienen zo als voedsel voor belangrijke microben en nuttige diertjes als regenwormen. En wanneer die de bodem van je tuin gezond houden, zullen ook je planten floreren. Nog een belangrijk voordeel: humusrijke aarde zal beter water vasthouden, waardoor je minder snel moet begieten tijdens drogere periodes. Op die manier snoei je ook in je waterfactuur.

Tot 10 centimeter hoog

Wat als er doorheen de bladerhoop geen stukje groen gazon meer te bespeuren valt? Ook dan mag je gerust zijn, de bladeren zullen afbreken en het gras op natuurlijke wijze voeden. Het is dan niet meer nodig om in het voorjaar bij te mesten. Een bladerlaag tot tien centimeter zal geen schade aanrichten aan je gazon. Je dient wel te voorkomen dat de stapel nog verder aangroeit en het zware pakket een hele winter blijft liggen, want dat is te veel van het goede.

Harken

Heb je toch liever een opgeruimd gazon of stapelen de bladeren zich te hoog op, dan zal je aan de slag moeten om ze te verwijderen. Kieper ze echter niet zomaar de vuilbak in, maar gebruik ze als meststof elders in de tuin, bijvoorbeeld onder de struiken of in het bloemperk. Breng zeker ook een dikke laag aan in je kaalgeplukte moestuin om de nieuwe groenten die je in het voorjaar zaait alvast een boost te geven. De bladeren verzamelen doe je ouderwets met een hark, of in een handomdraai met een bladblazer. Ook om de tegels van je terras of de oprit vrij te houden, kan je dit handige gereedschap aanwenden.

Composteren maar

Raak je het teveel aan bladeren niet meteen kwijt in je tuin, dan is het aangewezen om ze op een hoop op te stapelen. Ze zullen al snel compost worden die je dan later als bemesting voor je planten kan benutten. Heb je al een composthoop in de tuin? Strooi dan telkens een laagje bladeren over je keukenafval en je bekomt compost van superieure kwaliteit.

