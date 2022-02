Een woonkamer uit de boekjes: verbrand je niet aan deze veelvoorkomende stijlfouten

Klopt het plaatje?

Een goed ingerichte woonkamer oogt indrukwekkend, maar tegelijkertijd vertrouwd en veilig. Interieurontwerpers hebben er hun werk van gemaakt om te ontdekken waar het geheim nu in schuilt. En waar het in zoveel woonkamers precies misgaat. Goed om even te checken als je zelf nog niet 100% tevreden bent over je eigen woonkamer. Wie weet klopt het plaatje veel beter met een paar simpele aanpassingen.

Fout 1: De verkeerde zetel

Ontwerpers zijn het erover eens dat een mooie woonkamer begint bij de juiste zetel. Vaak is de zetel die je al hebt nog prima: hij zit goed en is niet versleten of doorgezakt. Maar met een zetel die niet bij de rest past, krijg je nooit het interieur dat je voor ogen hebt. Koop een zetel niet impulsief. Maak van tevoren een vloerplan waar je de meubels intekent en bedenk ook van tevoren hoe hoog de zetel moet zijn. Met een accessoire kan je nog eens de mist in gaan, met een zetel is dat een erg dure grap. Houd het simpel. Een eenvoudige zetel gaat lang mee en is makkelijk te stylen. Let op de kwaliteit van de stof, tijdloosheid van het model en waak voor te krullerige details.

Fout 2: De showroom look

Nog zoiets wat je in veel huizen ziet: de showroom-look. Oftewel een woonkamer die eruit ziet alsof je hem rechtstreeks uit één winkel hebt gekopieerd. Door nieuwe en oude spullen met elkaar te combineren krijg je juist een interessante, persoonlijke woonkamer. Om te voorkomen dat de kamer eruit ziet als een winkel, is het een goed idee om budget over te houden voor verlichting, textiel en accessoires nadat de grote meubels zijn aangeschaft. Dat zijn de dingen die een ruimte karakteristiek maken. Geef de voorkeur aan vloer- en tafellampen in plaats van één grote lichtbron aan het plafond.

Extra tip: Sommige meubels en accessoires kan je beter tweedehands kopen dan nieuw. En nee, dat komt echt niet alleen maar door het prijsverschil. Soms zijn spullen van de kringloop namelijk gewoon van betere kwaliteit dan wanneer je hetzelfde bij een winkel zou kopen. Deze parels shop je tweedehands voor een prikje.

Fout 3: Een te klein tapijt

Wees niet te zuinig wanneer het aankomt op een vloertapijt. Een te klein tapijt is echt zonde, ook al is een groter tapijt kostbaarder. Tenzij je echt een hele kleine woonkamer hebt, ben je gebaat bij een tapijt van minstens 240 centimeter bij 304 centimeter. Een kleiner tapijt is prima voor de slaapkamer, de gang of de keuken, maar werkt (meestal) niet in de woonkamer.

Fout 4: De verkeerde indeling

In veel huizen wordt de zetel tegenover de tv geplaatst en daar blijft het bij. Een goede indeling vereist echter net iets meer planning. Denk zoal na over zitjes. In een grote, open ruimte is het fijn om een zitplek te hebben waarin je de hele kamer overziet. In een kleine kamer is een zitplek met uitzicht naar buiten fijn. In een huiskamer met een haard, is het soms de vraag waar je de tv laat. Een tv-meubel is vaak lomp en een sta-in-de-weg. De oplossing kan een projector zijn die projecteert op de witte muur boven de haard.

Fout 5: Verkeerd opgehangen kunst

Kunst die niet goed is opgehangen, is als een acteur die een foute pruik draagt in een film: het leidt nogal af. Het is moeilijk om het níet te zien. Van kunst wordt gezegd dat het op ooghoogte moet hangen, maar die vlieger gaat niet altijd op. Het geldt bijvoorbeeld niet als het plafond laag is of je lang bent. Als je de muur verticaal van onder naar boven in vier secties zou opsplitsen, hangt de lijst in het derde kwadrant.

Fout 6: Het is niet leefbaar

De tijd waarin meubels zorgvuldig in plastic werden ingepakt om krassen te voorkomen, is gelukkig allang voorbij. Kijk of de woonkamer een ontspannen plek is waar je gewoon het leven van alledag kan leven. Ga voor textiel en tapijten die tegen een stootje kunnen. Heb je een gezin? Laat zijde achterwege en ga voor een wollen vloerkleed. Zorg ervoor dat er genoeg opbergruimte in de kamer is waar je rondslingerend speelgoed, boeken, afstandsbedieningen en andere ‘rommel’ in kwijt kan. Dan is het in no time opgeruimd wanneer zich onverwachts bezoek meldt.

Fout 7: Vasthouden aan één stijl

Vaak voelen mensen zich gebonden aan de architectuur van het huis en zoeken ze enkel meubels die passen binnen die stijl. Mix juist verschillende stijlen met elkaar en zet tweedehands klassiek naast nieuw en modern. Net dit contrast maakt je inrichting sterk en tijdloos. Let bij het mixen van nieuw en tweedehands op de hoogte van de meubels. Traditionele meubels zijn vaak hoger dan de moderne stukken.

