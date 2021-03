Een woning slopen en heropbouwen? Dit moet je weten over het kostenplaatje

LiviosBen je op zoek naar een nieuwe woning en overweeg je om te slopen en heropbouwen? Dan is het nuttig om op voorhand al een idee te hebben van het prijskaartje dat daaraan vasthangt. Zeker nu er sinds de nieuwe Vlaamse en federale regeringsvorming op dat vlak heel wat is veranderd. Aan de hand van vijf veel gestelde vragen geeft bouwsite Livios je een indicatie.

1. Wat houdt het verlaagde btw-tarief van 6% precies in?

Tot eind vorig jaar betaalde je alleen in 32 Belgische steden en gemeenten een verlaagd btw-tarief van 6% in plaats van 21% om een huis te slopen en heropbouwen. Sinds 1 januari 2021 is dat lagere tarief op het hele Belgische grondgebied van toepassing. De maatregel loopt voorlopig tot en met 31 december 2022 en is geldig op alle sloop- en bouwwerken die je tussen die datums laat uitvoeren. Wil je gebruik maken van het verlaagde btw-tarief van 6%? Vergeet dan wel niet dat het alleen voor afbraak- en opbouwwerken telt. Op bijdrages van een ingenieur, architect of veiligheidscoördinator is het standaardtarief van 21% van toepassing.

Tip: Het bestaande gebouw dat je afbreekt, hoeft niet per se een woning te zijn.

2. Wanneer kom je daarvoor in aanmerking?

Wil je een beroep doen op het btw-tarief van 6%? Dan zijn er wel een aantal voorwaarden waaraan je moet voldoen. Om te beginnen moet het huis dat je wil slopen en heropbouwen je enige en eigen woning zijn. Verder is het verplicht om je er na de werken te domiciliëren en er minstens vijf jaar te blijven wonen. De oppervlakte van je uiteindelijke nieuwbouw mag niet groter zijn dan 200 m². Daar mag ook een handelspand of praktijk in vervat zitten, zolang dat gedeelte kleiner is dan het stuk dat je bewoont. Het btw-tarief van 6% is niet van toepassing op je tuin, afsluitingen en losstaande bijgebouwen. Die tellen dan ook niet mee in de oppervlakteberekening.

Tip: Zolang je geen bouwovertredingen begaat, hoef je je nieuwbouw niet op exact dezelfde plaats te bouwen als de oude sloopwoning.

3. Heb je (ook) recht op de Vlaamse premie voor sloop en heropbouw?

Voldoe je niet aan de voorwaarden voor het verlaagde btw-tarief van 6% en woon je niet in een van de dertien Vlaamse steden (Aalst, Antwerpen, Brugge, Dendermonde, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare en Sint-Niklaas) waar het sowieso van kracht is? Dan kan je een Vlaamse sloop- en heropbouwpremie ter waarde van 10.000 euro aanvragen bij het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap. Zorg dan wel dat tussen 1 oktober 2018 en 31 december 2022 je omgevingsvergunning is ingediend. Voor werken vanaf 1 januari 2021 kan je de Vlaamse sloop- en heropbouwpremie alleen met het verlaagde btw-tarief van 6% combineren als je je vergunning al in 2020 hebt aangevraagd. Je maakt dan nog aanspraak op een premiebedrag van 7.500 euro.

4. Hoeveel kost het om te slopen?

Het kostenplaatje van de sloopwerken is voor iedere woning anders. Logischerwijs is de prijs onder meer afhankelijk van de woonoppervlakte. Hoe groter het huis, hoe meer werk er bij komt kijken om het af te breken en het afval op te ruimen. Ook de ligging is van tel, zowel ten opzichte van andere huizen als het dichtstbijzijnde containerpark. Andere factoren die de kosten kunnen opdrijven zijn de aanwezigheid van asbest en een grote hoeveelheid verschillende materiaalsoorten. Met een makkelijk af te breken oude woning of eentje die vooral uit herbruikbare materialen bestaat, bespaar je dan weer kosten. Voor een concreet zicht op het prijskaartje doe je het best een beroep op een architect, waarna je offertes kan beginnen opvragen. Reken toch minstens op een bedrag tussen de 5.000 en 10.000 euro.

5. Hoeveel kost een nieuwbouw?

Is je woning gesloopt? Dan moet het grootste werk natuurlijk nog beginnen: het nieuwe huis bouwen. Een goede manier om zicht te krijgen op de prijs van je nieuwbouwwoning is door te rekenen met een prijs per vierkante meter. Een vaak gehanteerde richtprijs is die vanaf 1.600 à 1.700 euro. Dat is zelfs met 21% (en dus geen 6%) btw en architectenkosten inbegrepen. Maar hoeveel je uiteindelijke nieuwe huis kost, hangt natuurlijk van heel wat factoren af: niet alleen de woonoppervlakte, het bouwtype en de exacte locatie, maar ook de afwerking, technieken en zelfs het ereloon van de architect zijn daarin van tel. Lees hier meer over de verschillende kostenbepalers.

