Een vijver vol leven: hier moet je op letten Redactie

22 juli 2019

11u00

Bron: Livios 2 Livios Droom je van een vijver vol leven? Maar weet je niet precies hoe je die best onderhoudt? Of welke planten ideaal zijn? Met deze tips van Droom je van een vijver vol leven? Maar weet je niet precies hoe je die best onderhoudt? Of welke planten ideaal zijn? Met deze tips van bouwsite Livios kan je aan de slag.

Compromis van zon en schaduw

Voor een optimale plantonwikkeling heeft je vijver dagelijks zes tot acht uren volle zon nodig. Krijgt je vijver te veel zonlicht? Dan ontstaat er algengroei. Je kan voor extra schaduw zorgen met een hoge vijverrand, aangepaste oeverbeplanting of door waterlelies in je vijver te plaatsen.

Plant je bomen en struiken niet te dicht bij de rand: afvallende bladeren vervuilen het water en de wortels kunnen door de folie dringen. Sommige bomen en struiken, zoals de paardenkastanje, gouden regen en taxus, hebben giftige bladeren en zaden die het vijverleven grondig verstoren.

TIP: Zelf je vijver plaatsen? Kies tussen een gemetselde vijver of een vijver met folie.

Water

Heb je je vijver gevuld met leidingwater? Ontchloor het dan met een geschikt product. Met een potje gevriesdroogde bacteriën en eventueel een emmer echt vijverwater breng je het ontwikkelingsproces op gang. Opgelet: gebruik geen water uit troebele of vervuilde vijvers.

Vissen

Laat vissen pas na een of twee maanden in de vijver los. Zo krijgen de waterplanten en -vlooien de kans krijgen om zich te ontwikkelen. Overdrijf ook niet: vijf vissen per 1.000 liter water is het maximum.

Beplanting

Zuurstofplanten zijn het belangrijkst voor een gezonde vijver. Drijvende planten zorgen voor schaduw. Andere planten hebben vooral een decoratieve waarde.

TIP: Met dit handig stappenplan hou je de vijver in topvorm.

Accessoires

Zet je een fontein in je vijver? Hou er rekening mee dat waternevel bij hevige zon bladverbranding in de hand kan werken. Een zuurstofpomp, waterval of borrelende kei zorgen voor beweging en leven in je vijver. Om het biologisch evenwicht van je vijver te controleren en op peil te houden kan je het water regelmatig testen met een testset. Leg bij vriesweer ijsvrijhouder op het water. Zo gaat de toevoer van zuurstof en de afvoer van stikstof verder als je vijver dichtgevroren is.

Vergunning verplicht?

Dankzij de vrijstellingsregeling heb je voor een siervijver met een oppervlakte van maximum 80 m² geen bouwvergunning nodig. Je kan het voor de zekerheid navragen bij de gemeente: die neemt de definitieve beslissing.

