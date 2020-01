Gesponsorde inhoud Een verborgen lek in huis opsporen? Zo ontdek je of je leiding lekt! Aangeboden door e-Pipe

28 januari 2020

10u08 0 WOON. Een lekkende kraan of een zichtbare leiding die lekt, ontdek je meestal snel. Maar ook een onzichtbaar waterlek opsporen is niet zo moeilijk. Met deze tips vind je vlot een verborgen lek in huis en kan je meteen ingrijpen om eventuele schade te voorkomen. Afhankelijk van de plaats waar het lek zit, zal een leidingexpert zoals e-Pipe je adviseren over de beste aanpak.

Tekenen aan de wand

Beschadigde waterleidingen zitten vaak verborgen achter een muur of onder de vloer. Dit maakt een lek opsporen net iets moeilijker maar zeker niet onmogelijk. Ontdek je bijvoorbeeld vocht- of schimmelplekken op je plafonds, muren of vloeren? Dan zit je letterlijk met een teken aan de wand. Ook een verhoogde waterfactuur kan wijzen op een lek. Om zeker te zijn, controleer je best net voor het slapengaan de stand op je watermeter. Is deze ’s morgens, zonder enig verbruik, toch nog gestegen? Laat dan zo snel mogelijk het lek opsporen door een firma zoals e-Pipe.

Schade beperken

Een lekkende leiding is niet alleen schadelijk voor je muren, vloeren of plafonds maar ook voor je portefeuille. Waterlekken zijn namelijk vreselijk duur want zonder dat je het merkt, stromen er elke dag ettelijke liters water weg. Zo verbruikt een dun straaltje water dat weglekt al snel zestien liter water per uur. Op jaarbasis komt dit neer op 140 kubieke meter water. Met een gemiddelde kost van 4,3 euro per kubieke meter water kost dat ene lek je dus al snel 602 euro!

Eerste hulp bij lekkende leidingen

Kan je zelf moeilijk bepalen waar het lek zich bevindt? Dan doe je best beroep op e-Pipe, een specialist in leidingrenovatie. Met gespecialiseerde apparatuur achterhalen zij op welke plaats het verborgen lek zich bevindt om je vervolgens te kunnen informeren over de beste aanpak. Dat kan eventueel een plaatselijke herstelling zijn of een complete leidingrenovatie. Gelukkig hoef je je in beide gevallen geen zorgen te maken over eventueel breekwerk want e-Pipe herstelt je leidingen van binnenuit.

Geen water maar gas

Een verborgen lek kan zich ook voordoen in de vorm van een gaslek, met het risico op verstikking, brand of zelfs ontploffing als gevolg. Vooral bij oude gasleidingen komt zo’n lek vaker voor. Wie liever op veilig speelt dan achteraf met de gebakken peren te zitten, laat zijn gasleidingen tijdig renoveren door e-Pipe. Net als bij de renovatie van je waterleiding, is je gasleiding nadien beter dan nieuw.