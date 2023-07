Een veranda aanbouwen? Dit moet je zeker weten over de plaatsing en prijs

Wil je een extra leefruimte of meer daglicht in huis? Dan breid je meestal je woning aan de achter- of zijkant uit. Daarbij heb je keuze uit een klassieke veranda of een aanbouw in metselwerk, staal- of houtbouw. Wat is nu precies het verschil? Een aanbouw trek je meestal op in dezelfde stijl als de woning en fungeert als een volwaardige leefruimte die bij je woonst hoort. Een veranda daarentegen bestaat voor zo’n 90 procent uit glas en is vaak een ruimte waar je tijd doorbrengt als de zon schijnt.

Veranda of aanbouw: zo maak je de beste keuze.

Welk materiaal voor je veranda?

Het materiaal dat je kiest voor je veranda zal grotendeels afhangen van de stijl van je woning maar ook van het ontwerp en de functie van je veranda. Voor de profielen komt het meestal neer op een keuze tussen hout, aluminium en pvc. Zie je graag een strak en modern design? Dan zit je goed met aluminium. Deze profielen zijn slank en bovendien erg onderhoudsvriendelijk. Pvc oogt wat rustieker. Wie graag een meer klassieke look wil, kiest beter voor houten profielen. Die geven je veranda meteen een karakteristieke toets en stralen veel warmte uit. Bepaal het ideale materiaal voor jouw buitenschrijnwerk met deze keuzewijzer.

Voor het dak wordt meestal gekozen voor een lichtdoorlatend materiaal zoals glas of polycarbonaat. Wanneer je een dak uit glas kiest, gebruik je hiervoor best zonwerend glas om te voorkomen dat je veranda in de zomer in een sauna verandert. Geef je eerder de voorkeur aan polycarbonaat? Hou er dan rekening mee dat je de platen regelmatig moet onderhouden en je best wel wat lawaai zal horen wanneer het regent.

Aangezien het grootste deel van je veranda uit glas bestaat, is het ook belangrijk dat je de juiste beglazing kiest. Let hierbij vooral op een lage zonnefactor en een goede isolatiewaarde.

Hoe je veranda isoleren?

Je veranda isoleren heeft niet alleen betrekking op het glas, maar op het hele plaatje. Ook de profielen, muren en vloer moeten correct en voldoende geïsoleerd zijn. Wie bijvoorbeeld zijn verandavloer onvoldoende isoleert, zal opwarming in de zomer en warmteverlies in de winter moeilijker kunnen tegengaan. Bovendien vormen de muren vaak een koudebrug die op langere termijn vochtproblemen kan veroorzaken. Een goede aansluiting en vochtkering zijn dan ook belangrijk.

Moet je een veranda ventileren?

Net als in andere ruimtes in huis moet je ook je veranda voldoende ventileren om een goede luchtkwaliteit te garanderen. Zeker in koudere periodes kan het vochtpercentage oplopen en condenseert de warme lucht in de woning snel tegen de beglazing, de profielen en de vloer. Met vochtproblemen en eventueel schimmelgroei als gevolg.

Hoe je veranda verwarmen?

Is je veranda niet enkel een plek waar je tijd doorbrengt als de zon schijnt, maar een echte leefruimte? Investeer dan ook in extra comfort zoals verwarming, want de zon in de winter is nooit sterk genoeg om je veranda te verwarmen. Daarvoor heb je drie opties: je kan je bestaande cv-installatie uitbreiden, een pelletkachel plaatsen of een lucht-luchtwarmtepomp installeren. Met die laatste kan je naast verwarmen ook koelen. Lees hier meer over warmtepompen.

Het jaar rond van je veranda genieten? Zo maak je dat waar.

Hoe hou je de warmte uit je veranda?

Veranda’s bestaan voornamelijk uit glas, waardoor de temperatuur op warme dagen al snel kan oplopen. Daarom is de juiste beglazing zeer belangrijk. Je kiest best voor beglazing met een goede isolatiewaarde en een lage zonnefactor. Denk ook aan buitenzonwering. In een veranda zonder zonwering haal je bij een buitentemperatuur van 20°C al snel een binnentemperatuur van 40°C tot 50°C. Met buitenzonwering houd je tot 90 procent van de warmte tegen.

Volledig scherm © Reynaers Aluminium

Wat kost een veranda?

Er zijn verschillende factoren die invloed hebben op de prijs van een veranda: de materialen, de grootte, de afwerking, het type beglazing, eventuele dakvensters, screens… Bij een verandabouwer kan je terecht voor een offerte op maat. Reken voor een klassieke veranda toch minstens op 1.500 euro/m², exclusief btw maar inclusief plaatsing. Een echte leefveranda kost meestal wat meer. Is je woning ouder dan 10 jaar? Dan betaal je slechts 6 procent btw in plaats van 21 procent.

Een veranda plaatsen? Check hier het prijskaartje.

Heb je een vergunning nodig voor een veranda?

Per woning mag je maximaal 40 m² bijbouwen. Heb je nog geen bijgebouwen in je tuin én is de oppervlakte van de veranda kleiner dan 40 m² en de hoogte lager dan 4 m? Dan moet je waarschijnlijk geen omgevingsvergunning aanvragen, maar heb je wel een meldingsplicht. Is je veranda groter dan 40 m² of heeft hij een nokhoogte van meer dan 4 m? Dan heb je wel een vergunning nodig. Check altijd op voorhand bij je gemeente of en hoeveel je nog mag bijbouwen en of je een vergunning moet aanvragen of enkel een meldingsplicht hebt. Hier vind je de details over het vergunnen van je veranda op een rij.

Heb je een architect nodig?

Bestaat je veranda uit minstens 75 procent glas en is ze kleiner dan 40 m², dan hoef je geen architect in te schakelen. Komen er stabiliteitswerken aan te pas - bijvoorbeeld als je een muur wil uitbreken -, dan moet je wel beroep doen op een architect. Ga ook zeker na of je veranda EPB-plichtig is. In dat geval moet je voldoen aan de verplichtingen op het vlak van onder andere ventilatie en isolatie. Kom hier te weten of jouw uitbreiding EPB-plichtig is.

Zelf je veranda ontwerpen? Met deze checklist zie je niets over het hoofd.

Dit artikel is geschreven door onze partner Livios.be, een expertensite die zich focust op bouwen en verbouwen.