Een unieke, circulaire vakantiewoning in Olen: “Alles zit zeer compact ingewerkt in modules”

Hoge naaldbomen, ezels in de wei, weekendhuisjes uit de jaren '70 verstopt in het groen… De setting van deze nieuwe vakantiewoning in Olen is alvast veelbelovend. Bouwsite Livios kreeg de primeur en mocht als eerste binnenkijken in dit circulaire houten huisje in hartje Kempen.

Wat krijg je als je een expert in modulaire technieken opbouw (Bao Living) en eentje in circulaire houtskeletbouw (Kozo) samenzet? Een vakantiehuis dat in een wip rechtstaat, gemaakt is uit volledig recycleerbare materialen en voorzien is van compacte interieurmodules met geïntegreerde technieken.

Michael Lefeber, ingenieur-architect die samen met Ken Spranghers Kozo oprichtte: “We bieden een houtskelet bouwsysteem aan, dat we - net zoals bij andere houtskeletbouw - volledig off-site produceren en ter plaatse monteren. Het grote verschil zit hem in het feit dat we onze modules volledig ter plekke kunnen aanpassen, uitbreiden en ontleden. We werken dus niet met vaste, gestapelde modules, maar bieden flexibele woonvormen aan die kunnen meegroeien met de bewoners.”

“Onze manier van werken laat toe om bijvoorbeeld nog een raamopening te veranderen of een extra kamer te creëren door een wand te openen. Bovendien zijn onze modules makkelijk hanteerbaar, waardoor de mogelijkheid bestaat om er zelf mee aan de slag te gaan.”



Hoe snel hebben jullie dit vakantiehuis opgebouwd?

Michael: “Op anderhalve maand stond dit vakantiehuis van 60 m² recht. Eenmaal de bouwaanvraag in orde was, startten we met de grondwerken. Na een week konden we de houten structuur, draagbalken en wanden opzetten en plaatsten we de ramen. Zo hadden we na zes dagen een water- en winddichte ruwbouw. Twee weken later waren de gevel en het dak klaar, dat nam iets meer tijd in beslag omdat we kozen voor leien.”

“Daarna hadden we nog een week nodig voor de binnenafwerking, dus het plaatsen van de vloeren en de multiplexwanden. En als finishing touch volgden de meubelmodules. Deze vakantiewoning stond dus recht in amper zes weken.”



Wat maakt de meubelmodules zo bijzonder?

“De SAM-module is een slimme, aanpasbare module waarin verwarming, elektriciteit, water, ventilatie, opbergruimte, een keuken en een badkamer vervat zitten”, legt Peter Tegethoff van Bao Living uit. “Het is een modulair systeem, maar daarnaast is het ook circulair. Circulaire opbouw vertrekt vanuit de 3 R’s: Reduce, Reuse, Recycle. Het reduceren van de gebruikte materialen door efficiënt en noodzakelijk gebruik, het hergebruiken van producten om de levensduur te verlengen en op de laatste plaats het recycleren van het gebruikte materiaal.”

“Omdat we niet-dragende binnenmuren vervangen door maatwerk, creëren we meer leef- en bergruimte. Alle toestellen en contactpunten zijn in een modulair volume geïntegreerd vanuit de technische schacht. In deze vakantiewoning kozen we voor drie modules: een keuken- en badkamervolume, een tv-meubelvolume en een slaapkamervolume met uitklapbaar Murphy-bed.”



Jullie kozen bewust voor een pure en eenvoudige woonstijl?

Michael: “Klopt, we wilden het vakantiegevoel laten primeren. Daarom kozen we voor een open indeling en grote raampartijen die het ruimtelijk gevoel vergroten en de buitenomgeving naar binnen halen. We werkten met verschillende zones en hoeken om het volume interessanter te maken. Als je hier blijft logeren, dan moet je telkens andere dingen kunnen beleven en verschillende sferen opsnuiven, ook al is het vakantiehuis maar 60 m² groot."

“Door slim om te gaan met ruimte, de nok open te laten, een mezzanine te voorzien die bereikbaar is via een plaatsbesparende ganzentrap, én dankzij de modules van Bao Living konden we dat pure gevoel hier probleemloos verwezenlijken.”



Hoe komen de meubelmodules hieraan tegemoet?

Peter: “Omdat we steeds kleiner gaan wonen, willen we met onze modules zo efficiënt mogelijk gebruik maken van de beschikbare ruimte, dit door zowel de bergruimte als leefruimte te maximaliseren. In sommige gevallen creëerden we hierdoor tot 24 procent extra woonoppervlakte."

“Bovendien kunnen we alle technieken feilloos wegwerken. Het verwarmingssysteem, de leidingen voor sanitair water, het ventilatiesysteem en de elektriciteitskast zijn allemaal zeer compact ingewerkt in de modules. We kozen trouwens voor duurzame technieken. Zo is dit vakantiehuis voorzien van een warmtepomp, convectoren, een decentraal ventilatiesysteem en recupereren we het regenwater.”

Langs de buitenkant blendt het vakantiehuis mooi met zijn omgeving. Hoe pakten jullie de afwerking aan?

Michael: “Voor het dak en de gevelbekleding zochten we een natuurlijk materiaal. Onze keuze is gevallen op natuurlijke leien in antracietgrijs en Thermowood essenhout. De houten planken hebben we met een open voeg geïnstalleerd voor wat extra structuur. De aluminium ramen kregen zwarte dagkanten om ze extra te accentueren. We opteerden voor bicolor raamlijsten, waarbij de buitenkant zwart is en de binnenkant wit. De muur- en plafondwanden zijn multiplex wanden van Poolse den. Ook hier zie je het open voegsysteem, dat de modulaire opbouw extra moet benadrukken.”

“De witte wanden hebben een heldere kleur en contrasteren met de vinylvloer in betonlook. Die hebben we niet verlijmd, maar gelegd met een kliksysteem. Bij alles wat we doen, gaan we ervan uit dat we de elementen van de woning perfect kunnen demonteren en elders weer kunnen opbouwen. Al hopen we dat deze vakantiewoning in de Kempen nog een tijdje blijft staan.”

