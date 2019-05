Gesponsorde inhoud Een tuinafsluiting kiezen? Hierop moet je letten! Aangeboden door Betafence Belgium NV

03 juni 2019

08u30 0 WOON. Ben je op zoek naar een nieuwe tuinafsluiting? Of staat je nieuwbouw er net en wil je graag een tuinafsluiting die het plaatje afmaakt? De mogelijkheden zijn eindeloos, toch blijft tuindraad de absolute klassieker. Maar hoe maak je nu een keuze uit al die soorten? Met dit handig stappenplan!

Het aanbod aan draadafsluitingen is erg uitgebreid, maar ruwweg kan je het opdelen in vier grote categorieën: draadpanelen, tuingaas op rol, privacy oplossingen en speciale oplossingen zoals gevulde wanden en schanskorven. Met die laatste categorieën kan je op een mooie manier je privacy waarborgen, maar om je tuin echt helemaal af te sluiten, zijn tuingaas op rol en draadpanelen de beste keuze.

Draadpanelen of tuingaas?

Hoe weet je nu welk van deze twee opties het meest geschikt is? Dat hangt af van heel wat factoren. Zo zijn draadpanelen duurder, maar ook steviger en vormvaster. Bovendien hoef je geen handige harry te zijn om zelf draadpanelen te plaatsen. Tuingaas op rol is dan weer goedkoper, maar ook iets minder stevig en complexer om te plaatsen.

Stevigheid: van basic tot extra sterk

Hoe sterk je omheining is, hangt af van de grootte van de mazen en van de dikte en kwaliteit van de draden. Op dat gebied zijn draadpanelen en tuingaas aan elkaar gewaagd. Met draaddiktes tot 2,5 millimeter is tuingaas misschien iets minder stevig dan draadpanelen met diktes tot 4,5 mm, maar ze bieden zeker voldoende bescherming. Je kan hierin ook variëren. Denk maar aan een dunnere draad voor een basic toepassing en een extra stevige variant als je je tuin wil afschermen voor de hond.

Welke functie?

Moet jouw omheining enkel je tuin afbakenen, vooral ongewenste gasten buitenhouden of je kinderen en huisdieren binnenhouden? Voor elke functie vind je in het gamma van Betafence een geschikte afsluiting. De meest eenvoudige is Pantanet Family, een hoogwaardige afsluiting in gelast gaas op rol, maar ook het Plasitor harmonicagaas is daarvoor uitstekend geschikt. De volgende stap is een paneelafsluiting zoals Bekafor Classic of Zenturo. Met een mogelijke hoogte tot 2 meter zullen ze inbrekers ongetwijfeld ontmoedigen.

Kostenplaatje

Niets vervelender dan buren die constant meegenieten van wat er in jouw tuin gebeurt. Om inkijk te vermijden, bestaan er oplossingen in elke prijsklasse. Voor absolute privacy zijn HoriZen en Zenturo gevulde wanden de ultieme keuze. Ook de Bekafor Classic kan je hiervoor vullen met latten van hout of pvc. Weet wel: hoe hoger de afwerkingsgraad, hoe hoger de prijs. Datzelfde geldt ook voor de personalisatie van je afsluiting. Wil je die volledig op maat samenstellen? Een speciale kleur geven, een exclusieve uitstraling of accessoires toevoegen? Hou dan rekening met een hoger kostenplaatje dan voor een standaard uitvoering.

