Een terrasoverkapping kiezen? Deze checklist helpt je op weg

LiviosCorona houdt ons al maanden aan huis gekluisterd, en het ziet er niet naar uit dat daar snel verandering in komt. Overweeg je een terrasoverkapping om in alle comfort tijd buiten door te brengen? Weet dan dat er een overvloed aan keuzemogelijkheden en combinaties bestaat. Bouwsite Livios overloopt de zeven belangrijkste vragen die je moet stellen als je bepaalde systemen vergelijkt.

1. Waarvoor gebruik ik mijn terrasoverkapping?

Naast de kostprijs van de terrasoverkapping, is dit meteen een van de belangrijkste vragen, want ze bepaalt in grote mate waar je terrasoverkapping komt te staan. Heel vaak kiezen mensen voor een overkapping in aanbouw, omdat ze er ook graag willen eten. Dan is het logisch dat de afstand tot je woning beperkt blijft. Een terrasoverkapping in aanbouw kan ineens ook dienen als zonwering. Maar ook een vrijstaande terrasoverkapping is een optie, bijvoorbeeld dicht bij een zwembad of op een plaats waar je van een maximum aan zonlicht geniet. Zo creëer je een extra tuinkamer met bijvoorbeeld bijpassend loungemeubilair of zelfs een jacuzzi. Wist je trouwens dat Belgen wereldwijd bij de top horen in het kopen van home-wellness?

2. Hoe profiteer ik optimaal?

Kijk eerst en vooral naar de oriëntatie van je terras. Waar schijnt de zon? En op welk moment? Gaat een lage zon ’s avonds storen? Een terrasoverkapping moet ervoor zorgen dat je meer en langer geniet van je terras, ongeacht het weer. Op dat vlak is het belangrijk dat je professioneel advies inwint, hetzij bij een gespecialiseerde firma, hetzij bij een tuin- of interieurarchitect. Want een terras is steeds meer een deel van de architectuur of van je tuinuitwerking.

Volledig scherm Afsluitbare zijkanten vormen een goede bescherming tegen lage zon, maar ze houden ook wind tegen. © Winsol

3. Welke voorzieningen moet ik vooraf regelen?

Hoe ver wil je gaan in je comfort? Fabrikanten van terrasoverkappingen bieden vrijwel alle opties aan, van ingebouwde verlichting over verwarming tot muziek. Om hiervan te genieten, heb je natuurlijk elektriciteit nodig. Laat desnoods al een wachtbuis leggen als er budgettair nog geen ruimte is om de overkapping meteen te plaatsen. Bovendien is het dak bij veel huidige modellen elektrisch aangestuurd. Zo kan je spelen met de hoeveelheid daglicht die je binnenhaalt op elk moment van de dag.

4. Hoe groot moet mijn terrasoverkapping worden?

Denk op voorhand na over de grootte van je terrasoverkapping. Zo is 20 m² een gangbaar gemiddelde, al kan drie op drie meter ook gerust. Zorg alleszins dat je genoeg plaats hebt om nog rond je meubilair te wandelen en dat alles voldoende overdekt is. Maar ook groter kan of je kan verschillende delen aan elkaar koppelen. Kies je voor verwarming, zorg er dan voor dat die overal gelijkmatig verdeeld is, voor een comfortabeler gevoel.

5. Hoe bescherm ik me tegen weer en wind?

Terrasoverkappingen hebben normaal gezien een ingebouwde regenwaterafvoer. Met een regensensor sluit het dak zelfs automatisch als het begint te regenen. Zo blijft ook je tuinmeubilair steeds beschermd. Wil je regenwater recupereren? Dan kan je gerust een afvoerbuis koppelen aan je afvoer. Zo niet, loopt alles gewoon weg via je terras.

Afsluitbare zijkanten vormen dan weer een goede bescherming tegen lage zon, maar ze houden ook wind tegen. Maar je kan simpelweg al heel wat ongemak vermijden door op voorhand zelf op onderzoek te gaan. Bijvoorbeeld door uit te zoeken van waar de wind meestal komt. Zo kan je die zijden uitrusten met één of meerdere zij-elementen. Hou er wel rekening mee dat een terrasoverkapping geen veranda is die compleet wind- en regendicht is. Het is een buitenruimte die je beschermt tegen de zon en dankzij zij-elementen en andere opties ook tegen minder goede weersomstandigheden.

Volledig scherm Denk op voorhand na over de grootte van je terrasoverkapping. Zo is 20 m² een gangbaar gemiddelde, al kan drie op drie meter ook gerust. © Brustor

6. Hoeveel privacy heb ik nodig?

Hou je van veel openheid of wil je inkijk vermijden? We zijn steeds meer op zoek naar privacy. Screens bieden een goede bescherming. Een donkere kleur betekent trouwens niet dat je minder zicht op buiten hebt, integendeel. Je hebt net meer doorkijk dan bij een lichter screen. Wil je echt alles visueel toemaken? Ook dat kan. In principe kan je je helemaal afsluiten van de buitenwereld, bijvoorbeeld met schuifpanelen voorzien van kantelbare lamellen of met gordijnen. Zorg dan wel voor de nodige verlichting. Nog een kleurtip: donkere kleuren verkleinen. Als je een donkere structuur wenst, kies dan een lichte kleur voor het dak. Zo oogt je overkapping visueel ruimer.

7. Wat met mijn bestaand terras?

En wat als je tuin ten slotte helemaal afgewerkt is? Kan je dan nog een terrasoverkapping integreren? Zeker, je kan perfect discreet een overkapping bovenop je terrasbedekking bouwen. Je moet dus niet per se je hele terras opengooien. Laat je alleszins goed informeren en denk gericht na over wat je zelf wil, nu en in de toekomst. Zo geniet je jarenlang optimaal van je terrasoverkapping.

