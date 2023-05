Een terras uit hout of houtcomposiet: hoe maak je er werk van?

LiviosHeb je je zinnen gezet op de warme, natuurlijke look van een houten terras? Dan moet je je eerst enkele cruciale vragen stellen. Zoals: welke houtsoorten zijn geschikt en hoe maak je de juiste keuze? Of ga je beter voor houtcomposiet? Maar ook: hoe plaats je een terras uit hout of houtcomposiet? En hoeveel moet dat allemaal kosten? Bouwsite Livios helpt je je plannen vorm te geven.

Welke houtsoorten zijn er?

Laat ons beginnen met die vraag. Een veelgekozen optie zijn tropische hardhoutsoorten. Daarbij zijn vooral padoek en ipé vandaag zeer populair. Verder zijn ook tali, merbau en massaranduba in opmars. Waak er in ieder geval over dat het hout het FSC- of PEFC-label heeft. Alleen zo ben je zeker dat het hout afkomstig is van duurzaam beheerde bosbouw.

Verkies je een lokale houtsoort met een lagere CO2-uitstoot? Dan kan je ook gaan voor massieve Europese houtsoorten als kastanje, lariks, eik en robinia. Zachte houtsoorten zoals grenen, vuren, essen en populier zijn niet geschikt, tenzij ze een thermische of chemische behandeling kregen.

Daarnaast is houtcomposiet vandaag een populaire optie voor buitenterrassen. Houtcomposiet bestaat uit houtvezels en kunststof. Je vindt het materiaal in allerlei RAL-kleuren, maar ook houttinten. Het grote voordeel is dat je houtcomposiet niet moet onderhouden. Het materiaal is namelijk erg duurzaam en kleurvast.

Fout hout uitsluiten? Lees hier alles over de houtlabels FSC en PEFC.

Hoe kies je tussen al die soorten?

Ga je voor hout, dan moet je zeker zijn dat het voldoende bestand is tegen langdurig buitengebruik. Ofwel kies je hout met een duurzaamheidsklasse van I tot III. Dat is duurzaam genoeg om zo te gebruiken. Of je opteert voor houtsoorten met duurzaamheidsklasse IV of V, die je enkel kan gebruiken als ze thermisch of chemisch behandeld zijn. Houtcomposiet is sowieso duurzaam genoeg voor buitengebruik.

Vervolgens hangt het ervan af wat je het mooist vindt. De tropische houtsoorten padoek en ipé zijn bijvoorbeeld oranjerood en middenbruin, met een lichte gevlamde tekening. Thermisch behandeld hout heeft dan weer een warme bruintint. Maar uiteindelijk zal elke houtsoort vergrijzen, tenzij je het hout jaarlijks behandelt.

Hoe plaats je het terras?

Start je op een zachte ondergrond? Ofwel breng je dan eerst een ‘stabilisébed’ aan, met daarover worteldoek of tegels en daarop onderbalken of kepers. Ofwel werk je met terrasdragers: slabben of poten uit beton, terrasdragers uit polymeer of houten piketpalen. Waak er in ieder geval over dat de ondergrond 2 procent afhelt, zodat regenwater vlot weggeraakt. Leg ook altijd folie of roofing tussen het beton en hout, zodat het hout geen vocht opneemt.

Begin je op een verharde ondergrond, zoals steen of beton? En is die effen? Plaats dan eerst de onderbalken op de ondergrond, waarna je die vastzet met stabilisé. Is de ondergrond niet effen? Breng dan eerst terrasdragers aan, waarmee je het hoogteverschil kan opvangen. Daarop komen vervolgens de onderbalken of kepers.

Installeer je terrasplanken van 20 of 22 millimeter dik? Leg de onderbalken of kepers dan op 40 cm van elkaar (van hart tot hart). Tussen de lange kepers plaats je haaks vloerbalken. Werk je met polymeerdragers? Dan draai je het geheel van de kepers en vloerplanken om en schroef je de dragers in de onderbalken vast. Daarna draai je het geheel weer om en check je of het waterpas staat.

Bovenop de onderstructuur monteer je haaks de vloerribben. Daarbovenop komen dan uiteindelijk de terrasplanken. Europese houtsoorten krimpen veel en zetten veel uit. Plaats ze dus 3 tot 12 mm van elkaar en van de muren. Europees hout schroef je ook altijd vast, omdat het meer ‘leeft’. Tropische houtsoorten zoals padoek en ipé kan je met clips vastmaken.

Met bovenstaand plan van aanpak kan je zowel een terras uit hout als één uit houtcomposiet aanleggen. Voor dat laatste bestaan er echter ook innovatieve kliksystemen, waarmee je de onderstructuur zonder schroeven opbouwt. Aan jou de keus.

Zelf je terras aanleggen: met dit handige stappenplan verzeker je een schitterend resultaat.

En hoeveel kost zo’n terras?

Dat hangt natuurlijk af van de houtsoort of het houtcomposiet en de grootte van het terras. Uiteindelijk schommelt de prijs tussen 50 en 150 euro per vierkante meter, plaatsing inbegrepen. Tropisch hardhout is over het algemeen het duurst. Europese houtsoorten zoals eik en lariks zijn wat goedkoper.

Van thermowood tot robinia: check hier de richtprijzen voor je houten terras.

Lees ook op Livios.be:

Dit artikel is geschreven door onze partner Livios.be. Livios.be is een expertensite die zich focust op bouwen en verbouwen.