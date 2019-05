Gesponsorde inhoud Een strakke omheining die je woning niet ontsiert? Dat is CreaZen! Aangeboden door Betafence Belgium NV

03 juni 2019

12u00 0 WOON. Je ziet het zo vaak: prachtige woningen die bijna helemaal verborgen liggen achter een gesloten omheining. Zonde! Dat vindt ook omheiningenspecialist Betafence. Met CreaZen komen ze verrassend strak en speels uit de hoek. Een sublieme tuinafsluiting voor sublieme architectuur!

Heb je een moderne, strakke woning? Dan zoek je ook voor je tuinafsluiting een oplossing die naadloos aansluit bij deze stijl. Geen oubollig hek maar een unieke omheining die meerwaarde geeft aan je woning. Dat is exact wat je mag verwachten van het speelse karakter van CreaZen.

Modern lijnenspel

Deze opmerkelijke paneelafrastering bestaat uit kriskras door elkaar lopende natuurlijke lijnen. Maar CreaZen is meer dan een modern spijlenhekwerk, het is een systeem. Het concept combineert de spijlenpanelen met de standaard Bekafix-paal en verschillende compatibele draaipoorten. Een topcombinatie voor een gestroomlijnd resultaat.

Snelle plaatsing

Eigen aan de omheiningen van Betafence is hun eenvoudige plaatsing. En dat is bij CreaZen niet anders. Elk paneel heeft onzichtbare bevestigingen waarmee je ze bijzonder vlot aansluit en bevestigt op de Bekafix-palen. De panelen, standaard in antracietkleur, zijn 2,4 meter breed, beschikbaar in vijf verschillende standaardhoogtes (1 m, 1,2 m, 1,5 m, 1,7 m en 2 m), thermisch verzinkt én met polyester gecoat. Jouw voordeel? Een onberispelijke afwerking!

Totaalplaatje

Voor de gestroomlijnde look biedt Betafence bij deze spijlenomheining ook bijpassende draaipoorten aan. Ze zijn beschikbaar als enkele en dubbele draaipoort, hebben een universele opening van 180° en zijn van stevige kwaliteit. Mooie, roestvrijstalen toebehoren, zoals decoratieve krukken, solide scharnieren, een symmetrische cilinder met drie sleutels, ingebouwd slot en geïntegreerde slotaanslag, maken het plaatje compleet.

Aan de slag!

Val je voor de strakke look van CreaZen? En ben je van plan om deze omheining zelf te plaatsen? Dat kan perfect met het stappenplan in deze instructievideo. Heb je nog vragen over CreaZen? Stel ze gerust aan een verdeler bij jou in de buurt. Of neem contact op via info.benelux@betafence.com, of via 056/734747.