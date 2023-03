Een stofzuiger die je gootsteen ontstopt of de lucht in je woning filtert? Vijf handige modellen doorgelicht

HLN ShopStofzuigen is tof - of op zijn minst minder vervelend - zolang je tenminste het gepaste gerief gebruikt. Dat wil zeggen: de juiste stofzuiger voor élke situatie. HLN Shop maakt je wegwijs in stofzuigerland en overloopt hoe de verschillende types je helpen om je huishoudelijke taken te verlichten.

Robotstofzuiger: automatisch proper

Te beginnen met onze favoriet: de robotstofzuiger. Deze vernuftige uitvinding doet het grove werk voor jou terwijl jij een ander klusje uitvoert, of beter nog, gewoon lekker relaxt. Je hoeft zelfs niet eens in de buurt te blijven, maar kan te allen tijde je huis verlaten terwijl je slimme hulpje trouw zijn ronde doet. Je kiest simpelweg het gewenste schoonmaakschema en vindt je huis even later stofvrij terug.

De robot heeft bovendien een dweilfunctie en raakt dankzij zijn kleine formaat ook onder bedden, kasten of zetels. Je activeert hem gemakkelijk vanop afstand via een app of zelfs met spraaktechnologie.



Volledig scherm De Sinji Smart Robotstofzuiger. © HLN Shop

Klassiek stofzuigen: in alle vormen en maten

Helaas is de robotstofzuiger, hoe slim hij ook mag zijn, niet feilloos. Het dagelijkse schoonmaakwerk kan je gerust aan hem overlaten, maar streef je naar perfectie, zal je toch nog af en toe zelf de handen uit de mouwen moeten steken.

De gewone stofzuiger heeft met andere woorden nog niet helemaal afgedaan. Alleen al om zaken als de trap, bank of moeilijk bereikbare plekjes mee schoon te maken, is hij ter aanvulling op een automatisch model onmisbaar. Het komt er dan op aan uit het scala klassieke stofzuigers het gepaste exemplaar te kiezen. Voor een tapijt heb je bijvoorbeeld een ander soort borstel nodig dan voor een parketvloer.

De meeste stofzuigers komen daarom met wisselbare opzetstukken die een antwoord bieden op uiteenlopende poetsuitdagingen. Let verder onder meer op het gewicht van het toestel, de inhoud van de stofzuigerzak, lengte van de snoer en het type filter.



Tip: Het onderstaande klassieke model zal je met zijn vrolijke looks aanmoedigen bij elk karwei.

Volledig scherm Numatic HET-180 Hetty Eco. © Coolblue

Steelstofzuiger: handig snoerloos

Iedereen kent bovengenoemde traditionele stofzuiger, het bakje met zijn lange steel dat je in het stopcontact plugt en achter je aan doorheen het huis torst. Maar er zijn ook nieuwere generaties stofzuigers die slim afrekenen met enkele tekortkomingen van het klassieke model.

Zo blijkt de steelstofzuiger vaak een stuk handiger in gebruik. Het ding werkt op een batterij wat een onpraktische snoer overbodig maakt en waardoor je ook zonder gedoe bijvoorbeeld je auto kan stofzuigen. Daarnaast heeft dit compacte toestel geen stofzuigerzak nodig én beschikt het vaak over een innovatief filtersysteem, waarmee je in één klap de binnenlucht zuivert.



Volledig scherm Bosch Unlimited BCS812KA2 Serie 8 steelstofzuiger. © HLN Shop

Kruimeldief: voor het kleine werk

En dan heb je nog de handstofzuiger, ook gekend als kruimeldief. Net als de gewone stofzuiger draait dit kleine broertje uit het gamma al ettelijke decennia mee. Zulk handmodel is het meest flexibele type stofzuiger op de markt, ideaal om de tafel, het aanrecht of andere plekjes waar een grotere stofzuiger moeilijk bij kan, mee proper te maken.

Je vindt de handstofzuiger vandaag in erg uiteenlopende uitgaven, van ultramodern tot klassiek. Ga na waar jij persoonlijk nood aan hebt, zodat je niets te veel betaalt voor overbodige functies of snufjes.



Volledig scherm Zedar S300. © bol.com

Multifunctioneel: voor nat én droog

Voor een aantal toestellen is het woord stofzuiger tegenwoordig trouwens niet meer toereikend. Deze multifunctionele uitvoeringen zuigen, dankzij een waterfilter, immers ook vlot vloeistoffen op en kunnen met hun grote zuigkracht zelfs je gootsteen ontstoppen. Bijzonder handig als er drank of iets anders gemorst is.

Daarnaast blijft zo’n nat- en droogstofzuiger natuurlijk ook zijn traditionele werk verrichten en pakt hij overal in huis stof aan. Meer nog: hij reinigt de lucht en maakt die vrij van allergenen. Een extra luchtzuiveraar heb je zo niet meer nodig.



Volledig scherm © HLN Shop

