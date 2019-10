Een Spaanse casa? Opgelet voor deze valkuilen Bjorn Cocquyt

21 oktober 2019

De herfst en winter zijn populaire periodes om een tweede verblijf onder de zon te kopen. En dat doen we nog altijd massaal in Spanje, met meer dan 3.000 per jaar. Wie er ook aan denkt om zich een Spaanse casa aan te schaffen, moet wel opletten voor een aantal valkuilen.

Een plek in de schaduw

“Mensen laten zich vaak verleiden door de idyllische omgeving. Als ze een woning bezoeken – wat een must is - krijgen ze een goede indruk van het huis of appartement, maar waar ze vaak niet op letten is de oriëntatie naar de zon. Wij Belgen willen graag zon, maar in een land met meer dan 300 dagen zon per jaar is ook een plek in de schaduw essentieel. Net zoals de aanwezigheid van airco of de mogelijkheid om er te plaatsen”, vertelt Leen Vermeulen van Hip Estates.

In de rust, maar legaal?

“Afgelegen woningen met zicht op de velden zijn aantrekkelijk voor wie op zoek is naar rust, maar vragen extra voorzichtigheid. Het is best mogelijk dat er geen water of elektriciteit ligt en dat ook een riolering ontbreekt. Soms gaat het zelfs om illegale huizen zonder vergunning. Alles grondig checken is dus de boodschap en dat laat je het beste doen door een makelaar en een advocaat.”

Goedkoper = minder service

“De meeste kopers kiezen voor een nieuwbouw in een geürbaniseerde omgeving, maar laten zich vervolgens verleiden door de prijs en kiezen iets dat veel goedkoper is dan de rest. Achteraf komen dan soms vervelende verborgen gebreken aan de oppervlakte. Als de prijs te mooi is om waar te zijn, dan is het dat ook. Een lagere prijs staat vaak ook gelijk aan een mindere dienstverlening, vooral vanaf het moment dat het contract is ondertekend. Terwijl je ook dan nog altijd nood hebt aan deskundige bijstand.”

Ga voor een makelaar mét advocaat

“Sommige beginnende makelaars kloppen bij nog te bouwen projecten bij je aan voor een voorafbetaling, zonder dat ze om een bankgarantie te vragen. Als er nadien iets misgaat, heb je als koper geen been om op te staan. Kies daarom iemand met ervaring die lid is van een beroepsvereniging, een gedragscode onderschreven heeft, referenties kan voorleggen én samenwerkt met een advocaat. Die laatste leest alle contracten na en ook de notariële akte. Zo sta je als koper nooit voor verrassingen. In dat opzicht doe je er ook goed aan om voor een Belgische in plaats van een Spaanse makelaar te kiezen.

Boek met tips

Wie meer tips wil, kan bij Fnac, Standaard Boekhandel en Bol.com de nieuwe gids ‘Zo koop je een huis in Spanje’ vinden. Die is van de hand van Marleen De Vijt van Azull. Het is een handleiding met tal van tricks voor wie geïnteresseerd is in een Spaanse casa en wil ontdekken wat er allemaal bij het aankoopproces komt kijken. Richtprijs: 23,99 euro.