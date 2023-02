Een snellere en goedkopere oplossing voor het klassieke zwembad in de tuin: iets voor jou?

Stap 1: vergunningen en kiezen

Ga eerst na of er al dan niet een vergunning nodig is voor je plan. Als dat in orde is, neem je best contact op met een zwembadbouwer en bespreek je welke mogelijkheden er zijn. Vraag verschillende prijsoffertes aan en bepaal welk zwembadtype voor jou ideaal is.



Geen idee welke types er allemaal bestaan? We zetten ze voor jou op een rijtje.