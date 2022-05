Een sfeervol terras zonder veel onderhoud? 5 tips uit ‘Huis Gemaakt’

Niet schrobben maar chillen, niet poetsen maar barbecueën … Klinkt goed? Met de zomer in zicht pakten de verbouwende koppels uit het VTM-programma ‘Huis Gemaakt’ onlangs hun terras aan. Met een paar slimme keuzes heb je nauwelijks onderhoud, maar wel eindeloos plezier.

TIP 1: combineer sfeervol teak met praktisch aluminium

Teak is een mooi en warm materiaal dat instant sfeer brengt op een terras, maar helaas ook wel wat onderhoud vraagt. Wil je jezelf werk besparen? Kies dan net als Celine en Younes in Beringen voor het beste van twee werelden: een tafelblad van teak met een onderstel in aluminium. Aluminium is duurzaam, licht en bijzonder onderhoudsvriendelijk: de perfecte basis voor je terrasmeubels.

Tuin Beringen

TIP 2: kies voor keramiek

Keramiek is niet alleen bestand tegen krassen en weersinvloeden zoals uv-stralen en vorst, het is bovendien ook heel makkelijk schoon te maken. Wijn of vetvlekken dringen er niet in, waardoor je ze makkelijk met een natte doek kan verwijderen. Ideaal als terrasvloer dus, maar ook als tafelblad een slimme keuze. Omdat keramiek perfect hittebestendig is, zal een hete barbecueschaal of dampende ovenschotel bijvoorbeeld geen spoortje achterlaten.

TIP 3: ga voor textiel dat tegen een stootje kan

Loungekussens en poefs maken een terras extra gezellig, zo bewijst het knusse dakterras van Anaïs en Cedric in Antwerpen. Wil je het liefst elke dag neerploffen zonder zorgen? Kies dan resoluut voor ‘all weather’-textiel dat tegen een stootje kan. Kussens van Sunbrella bijvoorbeeld zijn water- en vlekafstotend, schimmelvrij, ademend en kleurvast. Ze blijven dus niet alleen lang mooi, je kan er na een regenbui ook snel weer van genieten.

Terras Antwerpen

TIP 4: voeg een zuiders accent toe

Meubels met vlechtwerk zijn helemaal terug van weggeweest. En terecht, want ze geven je terras een stijlvolle, relaxte en zuiderse uitstraling. Extra goed nieuws is dat het hedendaagse vlechtwerk gemaakt is van kunststof, waardoor het weinig vuil opneemt en eenvoudig met de tuinslang gereinigd kan worden. Let er wel op dat het frame van je stoelen in vlechtwerk altijd van aluminium is (en niet van staal) om lelijke roestvlekken op je terras te vermijden.

Tuin Beringen

TIP 5: haal je groene vingers boven (en ook weer niet)

Instant sfeer, zonder extra gedoe? Met een paar goedgekozen potplanten hul je je terras in het groen, zonder dat je al die extra tuinklusjes, zoals wieden of snoeien, erbij moet nemen. Nog leuker is de originele kruidenmuur die Alexis en Emiel aan hun terras in Boortmeerbeek lieten groeien. Altijd verse kruiden om mee te koken en makkelijk te onderhouden, ook als je geen groene vingers hebt

Tuin Boortmeerbeek

