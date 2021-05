Een regenwaterput installeren? Dit is het totale kostenplaatje

LiviosBesparen is hét sleutelwoord voor elke (ver)bouwer. Met een regenwaterinstallatie bespaar je op je waterfactuur door regenwater te gebruiken voor je toilet, de wasmachine, de tuin … Hoeveel kost de hele installatie? En is het de investering waard? Bouwsite Livios rekende het uit.

Regenwaterreservoir

Hoe groot moet je regenwaterput zijn? De grootte van het regenwaterreservoir bereken je volgens de Vlaamse voorschriften aan 50 liter per vierkante meter dakoppervlak. Voor een betonnen regenwaterput van 5.000 liter (minimaal verplicht te plaatsen volume) betaal je gemiddeld 818,32 euro bij 6% btw en 934,12 euro bij 21% btw, voor een put in kunststof is dat gemiddeld 1.749 euro bij 6% btw, 1.996,5 euro bij 21% btw.

Bij een ééngezinswoning is er een minimaal volume van 5.000 liter. Men mag zoveel volume plaatsen als men wil. Bij andere gebouwen (bijvoorbeeld een appartementsblok, school,...) is het maximum toegelaten volume 10.000 liter. Men kan hier een afwijking op aanvragen, namelijk door een motivatie in te dienen bij de vergunningsverlener, bijvoorbeeld dat men een grotere regenwaterput plaatst omdat men alle toiletten van gans het appartementsblok voorziet van regenwater.Lees hier wat de wet voorschrijft.

Een betonnen put van 10 m³ komt gemiddeld op 1.187 euro bij 6% btw en 1.355 euro bij 21% btw, in kunststof is dat 2.501 euro bij 6% btw en 2.855 euro bij 21% btw. De prijzen zijn exclusief transport, en inclusief de verhoging van de put en het deksel.

Tip: Zo’n 50 procent van je totale waterverbruik kan je perfect opvangen met regenwater. Dat betekent een fikse besparing op je waterfactuur.

Pompsysteem

De pompkeuze is afhankelijk van het type woning, de plaats van de put ten opzichte van de woning en je eigen wensen. Gemiddeld kost een zelfaanzuigende pomp rond de 530 euro en een dompelpomp in de regenwaterput kost ongeveer 770 euro. Hoe groter de afstand die je moet overbruggen en hoe meer aangesloten apparaten en dus ook een hoger vermogen, hoe hoger de prijs. Wil je een automatisch bijvulsysteem dat de regenput bijvult met stadswater wanneer nodig? Dan betaal je ongeveer 280 euro extra voor je pompsysteem.

Filter

In principe is het belangrijkste onderdeel van je regenwatersysteem een regenwaterfilter voor bladeren en grofvuil in combinatie met een rustige toevoer tot op de bodem van de regenwaterput. Die filter kost 250 à 350 euro. Daarnaast kan je werken met een drijvende aanzuigleiding van om en bij de 90 euro bij zelfaanzuigende pompen. Bij een dompelpomp zit deze drijvende aanzuigleiding in de prijs. Een fijnfilter kost ongeveer 200 euro en haalt de laatste kleine deeltjes uit het water.

Omschakelsysteem

Wil je een systeem voor de automatische omschakeling naar kraantjeswater als het water in de regenput te laag staat? Dit systeem vult de regenwaterput niet bij met stadswater, maar heeft een eigen kleiner reservoir in de woning dat enkel in hoogste nood bij verbruik wordt aangewend. Hiervoor betaal je ongeveer 1.800 euro.

Installatiekosten

De kosten voor de plaatsing van je regenwaterinstallatie zijn moeilijk te bepalen omdat dit afhankelijk is van de situatie. Gaat het over nieuwbouw of renovatie, is de plaats makkelijk te bereiken, zijn er veel graafwerken nodig… ? Bij renovatie liggen de installatiekosten meestal wel hoger door intensievere werken zoals de vervanging van leidingen en dus ook meer breekwerk. De kosten van het materiaal dat nodig is voor de installatie zoals de buizen, zijn beperkt.

Verplichte keuring

Vóór je de waterinstallatie in gebruik neemt, moet de waterleverancier het systeem nakijken. De keuring van de binneninstallatie zorgt ervoor dat de kwaliteit van het drinkwater niet wordt aangetast in de sanitaire installatie van de woning. Die twee moeten strikt gescheiden blijven. De prijs van de keuring is afhankelijk van je gemeente en waterleverancier en schommelt rond de 130 euro.

Onderhoudskosten

In principe heeft een regenwatersysteem niet al te veel onderhoud nodig, waardoor de onderhoudskosten beperkt zijn. Je moet enkel het eventueel bezonken slib van de bodem verwijderen en de filter 3 à 4 keer per jaar kuisen, zeker bij het vallen van de bladeren en de komst van de lente. Lees hier hoe je een regenwaterput het best kan onderhouden.

In totaal...

Voor een regenwaterinstallatie met betonnen reservoir betaal je in totaal dus tussen de 2.000 en 4.650 euro. Voor een met een kunststof regenwaterreservoir ligt de prijs tussen 2.900 en 6.000 euro. Vergeet niet dat het transport en de installatiekosten hier nog moeten bijgeteld worden.

