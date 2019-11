Een prachtige tuin in de lente? Daar moet je nu werk van maken Redactie

22 november 2019

10u30

Bron: Livios 0 Livios Wil je een tuin vol leven in de lente? Dan berg je best je tuingereedschap nog niet op. Er zijn een heleboel dingen die je tijdens de herfst en winter voor je tuin kan doen. Al is het maar om in de lente weer vlot uit de startblokken te schieten. Wil je een tuin vol leven in de lente? Dan berg je best je tuingereedschap nog niet op. Er zijn een heleboel dingen die je tijdens de herfst en winter voor je tuin kan doen. Al is het maar om in de lente weer vlot uit de startblokken te schieten. Bouwsite Livios helpt je op weg.

Laat die blaadjes maar liggen

De laatste maaibeurt van het jaar zit er ondertussen op. Of toch niet? Als het gras verder groeit, mag het er gerust nog een keer af. Let wel op dat je het niet te kort maait, anders loopt je gras ‘s winters makkelijker schade op. Liggen er nog afgevallen herfstbladeren op je grasperk? Die haal je best weg. Anders kan je gele plekken krijgen. Hark ze gewoon bij elkaar en gebruik ze als meststof voor je moestuin. Bladeren zitten vol voedingsstoffen die je bodem verbeteren. Laat de andere blaadjes in je tuin dus gerust liggen. Opgelet: heeft het gesneeuwd? Probeer dan om niet over het gras te lopen. Ook zo vermijd je gele plekken.

Tip: Maximaal genieten van je terras? Dat kan ook in het najaar.

Bloemen voor alle seizoenen

Nog voor de winter goed en wel bezig is, kan je al een aantal voorjaarsbollen in de grond steken. Denk maar aan tulpen en narcissen. Maar met typische winterbloemen als krokussen, winterviooltjes en sneeuwklokjes fleur je ook in het minst kleurrijke seizoen je tuin nog op. Je kan ze allemaal planten tot in de late herfst. Vriest het alleen ’s nachts of nog helemaal niet? Dan is het zelfs de ideale periode om een aantal bomen en struiken te planten voor volgend jaar. Lees hier hoe je bomen plant.

Lekkere groenten het hele jaar door

Ziet je moestuin ’s winters geen actie? Zonde, want er zijn natuurlijk ook een pak groenten die je in de winter kan planten en oogsten. Denk maar aan spruitjes en andere kolen, spinazie of rode bieten. Dode en rotte resten van je zomer- en herfstoogst haal je best weg uit je moestuin, gedroogde stukken kan je gewoon laten liggen. De vogels die in ons land overwinteren, zullen je dankbaar zijn. Zorg ook dat overtollig regenwater goed weg kan: zo vermijd je bevroren plekken in je moestuin.

Ideaal om te snoeien

Het voor- en najaar zijn de ideale tijdstippen om je hagen, bomen en struiken te snoeien. Afhankelijk van de soort doe je het zelfs best nog voor nieuwjaar. Dat geldt bijvoorbeeld voor je fruit- en notenbomen. Met je bladverliezende bomen, struiken en heesters wacht je best tot de winter al goed op gang is gekomen. Als ze je ze in het voorjaar al onder handen hebt genomen, hoef je dat nu niet meer te doen. Vriest het? Dan laat je de snoeischaar beter in het tuinhuis liggen.

Bescherm je planten tegen de vrieskou

Je bloemen en planten in potten en bakken bescherm je het makkelijkst: zet ze gewoon binnen. Denk er ook aan dat niet alle potten tegen de vrieskou bestand zijn. De wortels van planten die je niet zomaar kan verplaatsen, dek je best af met afgevallen bladeren, humus of stro. Grotere planten kan je inpakken met een vliesdoek. Heeft het gesneeuwd? Geen paniek, de sneeuw zorgt dat je planten niet bevriezen en dat er geen beestjes aan kunnen. Ook afgevallen bladeren en dode stengels bieden bescherming.

Verzorg je gereedschap

Heb je je tuin deze zomer goed verzorgd? Dan kreeg je tuingereedschap heel wat te verduren. Geef het daarom nog een grondige inspectie- en poetsbeurt voor je het opbergt. Achtergebleven stukken aarde en roestvlekken moeten zeker weg. Geef je materialen ook een goede oliebeurt en zorg eventueel dat je snoeischaren nog scherp zijn. Ook je grasmaaier kan wel een onderhoud gebruiken. En verlies je tuinslang niet uit het oog. Laat al het water eruit lopen en leg hem opgerold weg, anders kan hij kapotvriezen.

Denk aan de dieren

Niet alleen je planten, maar ook de dieren vormen een belangrijk deel van je tuinomgeving en -beleving. Help ze dus gerust een handje om de barre winter te trotseren. Denk maar aan je vissen. Vriest je vijver dicht? Dan kan het zijn dat ze te weinig zuurstof krijgen. Zorg daarom dat er altijd een paar gaten in het bevroren vijveroppervlak zitten. Die kan je maken met behulp van warm water. Ook de overwinterende vogels kan je op verschillende manieren het leven makkelijker maken, met een drinkbakje, vetbollen en pindaslingers bijvoorbeeld. Eekhoorntjes, egels en andere winterslapers kunnen voor zichzelf zorgen.

Lees ook:

Metselen in de regen: mag dat?

Bescherm je leidingen tegen de vorst met deze tips

Klussen in koude temperaturen: de do’s en don’ts

Maak je tuin winterklaar met compost

Bron: Livios