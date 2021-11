Een piepende deur verhelpen of je badkamervoegen wit maken: hier kunnen je oude kaarsen voor dienen

VTWONENHeb jij een lade vol oude kaarsen of restjes? Gooi ze niet direct bij het vuil. Je kunt er namelijk van alles mee. Een nieuwe kaars maken bijvoorbeeld, of het inzetten als handige schoonmaak-hack. Vtwonen legt uit hoe je aan de slag gaat.

Piepende deur verhelpen

Last van een piepende deur? Dan kan kaarsvet zomaar je redding zijn. Dit middel werkt soms beter dan smeerolie. Haal de deur uit zijn scharnieren en smeer deze goed in met kaarsvet. Het vet vormt een laagje om de scharnieren en dit zorgt ervoor dat de deur niet meer zo kraakt.

Tip: Wist je dat je kaarsen langer meegaan wanneer je ze in de vriezer bewaart? Lees hier hoe jedat best doet.

Schone voegen

Wanneer je net de voegen in de badkamer flink hebt staan schrobben, smeer ze dan – als ze blinkend schoon zijn – in met een witte kaars. Het kaarsvet zal een laagje over de voeg vormen en beschermend werken tegen vuil. Ideaal! Gebruik voor dit trucje alleen witte of kleurloze kaarsen. Bekijk nog meer trucs voor het schoonmaken van voegen.

Favoriete geur

Heb je nog een mini-restje van je favoriete geurkaars? Gooi ‘m dan niet weg. Steek een mes in het kaarsvet zodat het in kleine stukjes brokkelt en doe dit in een oude sok of organza-zakje. Hang dit in je kledingkast of auto en je kunt nog lang nagenieten van je favoriete geur.

Oude kaars wordt nieuwe kaars

Oude kaarsen of restjes kaarsvet kun je makkelijk omsmelten en er zo weer een nieuwe kaars van maken. Dit doe je door de kaarsen au bain-marie te smelten. Vul hiervoor een pan met kokend water en plaats er een metalen bakje met de kaarsresten op. Door de warmte en af en toe te roeren zal het kaarsvet vanzelf smelten.

Is het kaarsvet gesmolten? Giet alles dan in een mal of een oud kopje, vaas of een mooie waxinelichthouder. Stop er een nieuw lont in en zorg ervoor dat deze in het midden blijft zitten wanneer het het kaarsvet erin wordt gegoten. Extra kleur voeg je toe met wat waskrijt.

Tip: Hou je van gedraaide kaarsen? Lees hier hoe je ze zelf maakt.

