Een oud station omvormen tot woning of restaurant? Onze woonexpert legt uit hoe je daaraan begint en toont enkele opmerkelijke projecten

Maak jij je wc en badkamer vaak genoeg schoon? “Van een vuil badmatje kan je voetschim­mel krijgen”

Het huis kan eens in de zoveel tijd wel een grote beurt gebruiken. Schoonmaakexpert Marja Middeldorp helpt daarom alledaagse problemen op te lossen. Deze week las ze een onderzoek over hoe vaak we de wc en badkamer schoonmaken, en geeft haar ongezouten mening én advies. “Kijk naar je wc-borstel alsof het de haren op je hoofd zijn. Je ziet in de spiegel zelf wanneer het tijd is om naar de kapper te gaan.”

23 november